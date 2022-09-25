وزير الخارجية البريطانى يبدأ جولة آسيوية تشمل 3 دول.. غدا

جدة - نرمين السيد - يبدأ وزير الخارجية البريطانى، جيمس كليفرلى، غدا الاثنين، جولة آسيوية تستغرق 3 أيام تشمل زيارة اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة؛ لتعزيز العلاقات التجارية والأمنية.





وبحسب الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، تعد هذه الجولة من أوائل زيارات كليفرلى الدولية كوزير للخارجية، بعد حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، مما يدل على الأهمية المتزايدة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ، وطموح المملكة المتحدة لأن تصبح الشريك الأوروبى المفضل مع وجود أكبر حضور فى المنطقة.

وأشار الموقع، إلى أن المملكة المتحدة واليابان هما أقرب الأصدقاء والشركاء، وتأتى زيارة كليفرلى بعد لقاء رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بنظيرها اليابانى فوميو كيشيدا فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، حيث تطلعا إلى توسيع العلاقات بين المملكة المتحدة واليابان.

وخلال زيارته لليابان، سيحضر كليفرلى الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء السابق شينزو آبى، ويلتقى بوزير الخارجية يوشيماسا هاياشى.

وفى كوريا الجنوبية، سيجتمع كليفرلى مع الرئيس يون سوك يول، ويزور المنطقة الأمنية المشتركة للمنطقة منزوعة السلاح.

وستكون سنغافورة المحطة الأخيرة فى جولة كليفرلى الآسيوية، حيث سيجتمع مع نائب رئيس الوزراء السنغافورى لورانس وونج.