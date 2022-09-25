نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فرنسا : وجّهنا دعوة للمسؤولين اللبنانيّين بصيغة "غير مسبوقة" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 25 سبتمبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- أكّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنّ باريس كرّرت دعوة المسؤولين اللبنانيّين "ليتصرّفوا بمسؤولية ويتجاوبوا مع مطالب اللبنانيين"، مشيرة إلى أنّ صيغة الدعوة جاءت بطريقة "غير مسبوقة"، أي من خلال بيان مشترك بين فرنسا والسعودية والولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لفتت كولينا إلى أنّ الدول الثلاثة ذكّرت بأنّ "الانتخابات يجب أن تجري وفق الرزنامة التي حددها الدستور اللبنانيّ، وأنّ الإصلاحات يجب أن تُجرى فتسمح بتوقيع اتّفاق كامل مع صندوق النقد الدولي"، معتبرة أنّ "الاتفاق ‏لا بدّ منه بالنسبة للبنان بالنظر إلى الوضع الاقتصاديّ الهش الذي يعيشه".

وبخصوص الوضع في روسيا قالت كولونا ان أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أظهرت أن روسيا معزولة وتهديداتها ستزيدها عزلة .

وكالات