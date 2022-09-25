تحركات ميدانية وملفات للمقايضة.. الدوما يناقش ضم مناطق أوكرانية لروسيا

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن التحركات الميدانية فى الأراضى الأوكرانية فى الفترة الأخيرة هى التى أفضت إلى إعادة تقييم الملف مرة أخرى من جانب موسكو، لافتة إلى تلك التحركات الميدانية والتحركات الغربية قد تؤدى إلى إعادة النظر فى ملفات التفاوض القائم.





القطبية الثنائية

وأضافت الدكتورة إيمان زهران، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن روسيا تسعى فى الوقت الحالة إلى إعادة القطبية الثنائية والعودة لترتيب هرم النظام الدولى مرة أخرى، بما يؤيد مراكز الثقل لروسيا العظمى.

ونبهت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الاستراتيجية الروسية وأحاديث الكرملين فى الفترة الأخيرة، سواء عن السياسة الخارجية الروسية أو ما يتعلق بالتحركات الاستراتيجية المستقبلية لروسيا، تضمنت العديد من الرسائل المباشرة والغير مباشرة فيما يتعلق بتحركات موسكو المستقبلية.

وأضافت أن الأمر لا يتعلق فقط بالأراضى الأوكرانية، ولكنه يتعلق بالاستراتيجية الروسية على مرمى المستقبل، وإعادة النظر للنظام الدولى ككل.

استفتاءات ضم المناطق الأوكرانية

وأوضحت الدكتورة إيمان زهران، فى حديثها لـ"إكسترا نيوز"، أنه يجرى تحليل مستمر للنسب التصويتية ومقاييس الرأى العام فيما يتعلق باستفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، وهى "دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاوبوريجيا"، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الأمر لن يؤثر فى القرار الروسى إلا إذا حدث نوع من المساومات على المستوى الدولى وعلى المستوى الإقليمى ما بين الكتلتين الشرقية والغربية.

التعبئة العامة فى روسيا

وأضافت أن الاستناد على النسب التصويتية والشعبية فى الداخل الروسى يعتمد على قرار موسكو، وما يتعلق بالتعبئة العامة والبروباجندا الإعلامية والحملة السيكولوجية فى الداخل الروسى والحديث عن استراتيجية روسيا العظمى وعودة الحديث عن انتهاج الخرائط الخاصة بموسكو، موضحة أن جميع هذه الأمور نوع من الحشد الشعبى وتهيئة الرأى العام الروسى لكسب الشرعية فى الداخل للاستناد عليها فى التحركات الخارجية.

تخوفات الحرب النووية

وقالت الدكتورة إيمان زهران، إن هناك تخوفات قائمة بشأن اندلاع حرب نووية قادمة بسبب المناوشات المستمرة قرب محطة زابوريجيا النووية، وهو ما أجمعت عليه تقارير دولية أثنت عليها الأمم المتحدة والكتلة الغربية، متوقعة أن يكون هناك نوع من الرشد والكياسة فى اتخاذ القرار من جانب موسكو، خاصة وأن الحرب النووية لن تقتصر على أوكرانيا وحدها، وإنما قد تمتد إلى الأقاليم المجاورة، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

ووصفت أستاذ العلاقات الدولية مسألة الحرب النووية المرتقبة بأنها من أوراق التفاوض السيكولوجية التى تعنى بها موسكو عندما يتم الحديث عن هذا الأمر، مؤكدة أن الدعم الغربى للسياسات الأوكرانية ومحاولة موازنة الأوضاع الميدانية فى هذا الأمر يزيد الاحتقان بين روسيا والكتلة الغربية، خصوصا بالنظر إلى إعادة التموضع وترتيب القوى والكتل الدولية.

الدعم الغربى لأوكرانيا

وأشارت إلى أن الحديث فى الأقاليم الروسية حاليًا يشير إلى كيفية الرد على الدعم الغربى لأوكرانيا عبر الأقاليم الموازية مثلما يحدث فى الصين وتايوان، وغيرها من المناطق التى تنظر إليها الولايات المتحدة فى المجال الحيوى.

ولا تستبعد الدكتورة إيمان زهران، استمرار المناوشات على الأراضى الأوكرانية واستمرار السجال الميدانى بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية المدعومة من الغرب، متوقعة كذلك أن تجرى محادثات ومفاوضات قريبًا حول الأقاليم الموازية، مثل الملف التايوانى، إضافة إلى ملفات المقايضة السياسية مثل الغذاء والطاقة والملف النووى.