إسبانيا: انخفاض إمدادات الغاز من روسيا لأوروبا بأكثر من 82% خلال عام

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة التحول البيئى والتحدى الديموجرافى الإسبانية، تيريزا ريبيرا، فى تصريحات لقناة "RTVE"، إنه "خلال عام واحد فقط، انخفضت إمدادات الغاز الروسى لأكثر من 82 بالمئة. وفى يناير 2021 شكلت واردات الغاز الروسى حوالى 40% من الغاز المستهلك فى أوروبا، وفى الوقت الحالى هذه النسبة لا تتجاوز 10 بالمئة".

وأشارت ريبيرا، إلى أن أوروبا كانت تعد نفسها لتقليص واردات الغاز الروسى، وتراهن على الاستقلالية وتأمين احتياجاتها.

ووفقًا لمنصة معلومات "EpData"، تمتلك إسبانيا أوسع قائمة من موردى الغاز الطبيعى، من بينهم الموردين التقليديين لإسبانيا، وهم: "الجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، وغينيا الوسطى، ونيجيريا، والنرويج، وقطر، وترينيداد وتوباجو".

وتوضح تقارير وكالة الطاقة الدولية أن الاتحاد الأوروبى استورد 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى من روسيا فى عام 2021، بما يمثل 45% من حجم واردات أوروبا، و40% من إجمالى استهلاك القارة العجوز.