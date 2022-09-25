بنجلاديش.. انتشال 23 جثة جراء غرق قارب فى نهر بناتورى

جدة - نرمين السيد - وقال مساعد رئيس شرطة منطقة ناتورى، فى شمال غرب البلاد، شفيق الإسلام -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد- إنه جرى انتشال 23 جثة حتى الآن، ولا يزال رجال الأطفاء والغواصين يبحثون عن المفقودين.

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.