جدة - نرمين السيد - وقال مساعد رئيس شرطة منطقة ناتورى، فى شمال غرب البلاد، شفيق الإسلام -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد- إنه جرى انتشال 23 جثة حتى الآن، ولا يزال رجال الأطفاء والغواصين يبحثون عن المفقودين.
ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنجلاديش.. انتشال 23 جثة جراء غرق قارب فى نهر بناتورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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