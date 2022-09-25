روسيا: إحباط هجوم أوكرانى على محطة زابوريجيا النووية بـ8 طائرات مسيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة هجوم من القوات الأوكرانية بمنطقة قرب محطة زابوريجيا النووية، بـ8 طائرات مسيرة، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها تمكنت من إسقاط جميع المسيرات الأوكرانية خارج أرض المحظة. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه فى إطار استفزازات نظام كييف المستمرة فى منطقة محطة زابوروجيه، أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة على المناطق السكنية فى مدينة إنرجودار والأراضى المجاورة لمحطة الطاقة النووية خلال يوم. وأضاف أن المدفعية الروسية قامت بقمع مصادر نيران العدو فى الضفة المقابلة لنهر دنيبر.

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