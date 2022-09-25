بالأرقام.. اتساع الانقسامات بين الأمريكيين قبل انتخابات الكونجرس

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع حديث للرأى، أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وشبكة آيه بى سى نيوز الإخبارية، اتساع رقعة الانقسامات السياسية بين صفوف الناخبين الأمريكيين، وذلك قبل 6 أسابيع فقط من بدء انتخابات التجديد النصفى للكونجرس، التى يسعى فيها الديمقراطيون للحفاظ على أغلبيتهم فى مجلسى الشيوخ والنواب.





وذكرت الصحيفة -فى سياق تعليق نشرته عبر موقعها الإلكترونى صباح اليوم الأحد، حول هذا الاستطلاع- أنه مع اقتراب الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية النصفية، انقسم الأمريكيون على المستوى الوطنى فى تصويتهم للكونجرس، فبينما تمتع الجمهوريون بشعبية كبيرة فى شئون الاقتصاد والتضخم والجريمة، حظى الديمقراطيون بميزة أكبر فى التعامل مع قضايا الإجهاض وتغير المناخ.

وقالت الصحيفة إنه مع احتمال فقدان الديمقراطيين لسيطرتهم على مجلسى الشيوخ والنواب فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى 8 نوفمبر المقبل، تجلت الانقسامات بين الأمريكيين بشدة، غير أن 2 من كل 3 ناخبين مسجلين فى هذه الانتخابات أكدوا أهميتها الكبيرة بنحو فاق أهمية نظيراتها من الانتخابات السابقة.

وتابعت الصحيفة: فى هذه المرحلة، ازدادت دوافع المعسكرين لاستقطاب المؤيدين فى انتخابات نوفمبر المقبل، فمن بين الناخبين الديمقراطيين المسجلين، قال 3 من كل 4 مُستجيبين للاستطلاع إنهم سيخرجون من أجل التصويت، مقارنة بحوالى 8 من كل 10 جمهوريين، وفى هذا، كانت الاتجاهات التاريخية فى صالح الجمهوريين طوال الاستطلاعات التى أُجريت على مدار العام، حيث لا يزال المتنبئون السياسيون يصنفون الحزب الجمهورى على أنه الفائز فى انتخابات مجلس النواب.

وشمل الاستطلاع أيضًا كشف آراء الأمريكيين حول مواقفهم تجاه التحقيقات الجارية مع الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل وزارة العدل، فقالت أغلبية ضئيلة بنسبة 52% إن الرئيس السابق يجب أن يُحاسب على تهم بارتكاب جرائم بسبب تسريب وثائق سرية أو جمع الأموال عن طريق استغلال منصبه أو بسبب أفعاله المتعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير 2021.

تابعت الصحيفة أن الرئيس بايدن لايزال يمثل عبئًا ثقيلًا على المرشحين الديمقراطيين هذا الخريف، حيث أظهر الاستطلاع أن شعبية الرئيس تجاوزت الـ39%، مقابل نسبة رفض بلغت 53%، بما فى ذلك 41% رفضوا بشدة التعليق على سياساته،ومع ذلك، نمت نسبة الأمريكيين الذين يقولون إن بايدن أنجز الكثير من 35 % فى نوفمبر الماضى إلى 40% اليوم، على الرغم من أن أغلبية 57% لا تزال تقول إنه لم ينجز الكثير من وعوده الانتخابية.

ومن بين الناخبين المسجلين، قال 47% إنهم سيصوتون للجمهوريين فى دائرتهم فى انتخابات مجلس النواب فى نوفمبر، بينما قال 46% إنهم سيصوتون للديمقراطيين، فيما أكدت واشنطن بوست أن هذه النتيجة هى نفسها تلك التى أجريت خلال استفتاء ابريل الماضى، مع ذلك، فضل المستقلون السياسيون بفارق ضئيل الجمهوريين، بنسبة 47% مقابل 42% للديمقراطيين.

وأخيرًا، أبرزت الصحيفة الأمريكية أنه من بين الناخبين الذين لا يوافقون على بايدن، أيد 79% التصويت للجمهوريين مقابل 13% كانت لصالح الديمقراطيين.