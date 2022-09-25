أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى 56 ألفا و700 جندى

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعى- أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2275 دبابة، و4 آلاف و832 من المركبات المدرعة، و1368 من النظم المدفعية، و328 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة، و259 طائرة، و220 مروحية، و15 سفينة حربية، فضلا عن 130 وحدة من المعدات الخاصة، و3 آلاف و701 مركبة وخزانات وقود، مشيرة إلى أن أكثر الخسائر الروسية كانت فى اتجاه كراماتورسوك ودونيتسك.

فى السياق، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم، تمكنها من إسقاط طائرتين روسيتين مقاتلتين من طراز "سوخوى-25" و"سوخوى-30" خلال الساعات الماضية.

وذكرت القوات الجوية، أنه فى منطقة المهام القتالية، أسقطت وحدة الدفاع المضادة للطائرات التابعة للواء 25 العسكرى طائرتين روسيتين، وهما طائرة هجومية مدرعة من طراز (Su-25) وطائرة من طراز (Su-30) مقاتلة من الجيل الرابع متعددة المهام، مضيفة " أن المجال الجوى داخل مناطق المسئولية يخضع لسيطرة كاملة من قبل وحدات الدفاع المضادة للطائرات الأوكرانية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت سلطات مقاطعة خيرسون، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم مقتل مدنيين اثنين على الأقل جراء قصف أوكرانى على فندق وسط المدينة، محملة القيادة الأوكرانية المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم.

وأوردت السلطات أن قوات كييف قصفت الفندق بصواريخ هيمارس، مشيرة إلى أن القصف تسبب أيضا فى حدوث أضرار كبيرة فى المبانى المجاور للفندق، وأن مبنى الفندق لم يستخدم لأغراض عسكرية، مشددة على أن المقيمين فى الفندق مدنيون بينهم صحفيون.

وبدوره، أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، كيريل ستريموسوف، مقتل عضو سابق فى البرلمان الأوكرانى جراء القصف الذى استهدف الفندق.

يأتى هذا بالتزامن مع مواصلة مواطنى مقاطعة خيرسون التصويت فى استفتاء على الانضمام الى روسيا.

وفى السياق، أعلنت السلطات فى مقاطعة زابوروجيا، حسبما أفادت القناة اليوم، أن القوات الأوكرانية جددت قصفها لمدينة "إنيرجودار" حيث تقع المحطة النووية.

وأوضحت السلطات فى المقاطعة أن قوات كييف قصفت جسرا للسيارات يؤدى إلى مدينة انيرجودار بمقاطعة زابوروجيا.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن عمليات التصويت فى استفتاء انضمام مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا إلى روسيا تتواصل لليوم الثالث على التوالى، موضحة أن نسبة المشاركة بلغت 55% فى دونيتسك ونحو 46% بجمهورية لوجانسك، كما بلغت نسبة الإقبال فى خيرسون 32%، ونحو 45% فى زابوروجيا، وذلك خلال اليومين الماضيين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.