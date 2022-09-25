تدريبات جوية مشتركة بين بريطانيا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، أن سلاح الجو الملكى يشارك فى تدريبات واسعة النطاق لمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19، ومن المقرر أن تستمر هذه التدريبات حتى ديسمبر المقبل.

وانضمت 4 مقاتلات من طراز تايفون وطائرة (فوييجر) واحدة للتزود بالوقود جو- جو من سلاح الجو الملكى البريطانى إلى تدريبات (بيتش بلاك) فى داروين بأستراليا.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها سلاح الجو الملكى البريطانى فى تدريبات واسعة النطاق منذ جائحة كورونا، مع مشاركة حوالى 100 طائرة و2500 فرد من 17 دولة فى مهام تدريبية واسعة النطاق ومعقدة.

ومن جهته، قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس: "يظل الأمن والاستقرار فى جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندى والهادئ أمرا بالغ الأهمية، ومع تدريبات (بيتش بلاك) والوجود المستمر للبحرية الملكية فى المحيط الهادئ، يمكننا إظهار التزامنا ومسؤوليتنا المشتركة فى جميع أنحاء المنطقة وتعزيز علاقاتنا الوثيقة مع الأصدقاء والحلفاء.

وأضاف أن "حكومة المملكة المتحدة حددت منطقة المحيطين الهندى والهادئ على أنها بالغة الأهمية لاقتصاد المملكة وأمنها وطموحها العالمى لدعم المجتمعات المفتوحة، وتعمل مشاركة سلاح الجو الملكى البريطانى فى التدريبات على تعميق المشاركة فى المنطقة لدعم الرخاء المشترك والاستقرار الإقليمى".