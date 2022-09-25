العالم اليوم - اتفاقية استراتيجية إماراتية ألمانية في الطاقة والصناعة

انتم الان تتابعون خبر اتفاقية استراتيجية إماراتية ألمانية في الطاقة والصناعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:27 مساءً - استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الأحد، مستشار ألمانيا أولاف شولتز، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة جرى خلالها توقيع عددا من الاتفاقيات.

ورحب رئيس دولة الإمارات خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالمستشار الألماني، متمنيا لبلده وشعبه دوام التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والجهود المشتركة في معالجة التغير المناخي والحفاظ على البيئة واستدامتها.

وشهد اللقاء توقيع الشيخ محمد بن زايد وأولاف شولتز على اتفاقية استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي.

شهدت الاتفاقية الإعلان عن إبرام اتفاق بين شركة "أدنوك" وشركة "آر دبليو إي" الألمانية، تصدر "أدنوك" بموجبه أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطة "آر دبليو إي" العائمة لاستيراد الغاز، وحجز شحنات إضافية من الغاز.

ستصدر "أدنوك" شحنات تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون إلى ألمانيا وتورد ما يصل إلى 250 ألف طن شهريا من وقود الديزل لعملائها هناك دعما لأمن الطاقة في ألمانيا خلال عام 2023.

ستكثف شركة "مصدر" للطاقة النظيفة جهودها لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق طاقة الرياح من شمال أوروبا وبحر البلطيق في ألمانيا لإنتاج ما يصل إلى 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

كما استعرض الشيخ محمد بن زايد ومستشار ألمانيا عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا في هذا السياق أن التعاون والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة مختلف القضايا والأزمات ومواصلة النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى العمل المشترك لتحقيق مزيدٍ من التطور في مسار العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام المقبل.

كما التقى رئيس دولة الإمارات الوفد الاقتصادي الذي يرافق المستشار الألماني وتبادل معهم الأحاديث الودية، حيث يشارك الوفد باجتماعات مع وفد اقتصادي إماراتي على هامش زيارة مستشار ألمانيا إلى الدولة .