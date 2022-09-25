تحويل قضية انهيار مبنى اللويبدة إلى المحكمة المختصة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:14 مساءً - دوت الخليج :- أنهت النيابة العامة، الأربعاء، التحقيق بقضية انهيار مبنى في جبل اللويبدة بعد 8 أيام من التحقيق.

وقرر النائب العام حسن العبداللات، تحويل قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة إلى المحكمة المختصَّة لمحاكمة المشتكى عليهم عن التُّهم المسندة إليهم.

وقال العبداللات، إن النيابة العامة استمعت ل 21 شاهدًا في القضية، مبيناً أن النيابة العامة أجرت عددًا من الخبرات الفنية المتخصِّصة في قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة.

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