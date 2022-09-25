الجيش اللبنانى يعلن القبض على 5 مطلوبين عقب تبادل إطلاق نار فى بعلبك

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش -فى بيان اليوم الأحد- إنه فى أثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات فى مدينة بعلبك، أمس، ضبط مطلوبين يستقلون سيارتين، أطلقوا النار باتجاه الدورية، محاولين الفرار من أمامها، فرد عناصرها بالمثل، وألقى القبض عليهم، وضبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر مختلفة. وأضاف الجيش أن المضبوطات جرى تسليمها للجهات المختصة التى باشرت التحقيقات مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

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