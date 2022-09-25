اختبار مبكر يهدد أوروبا.. شتاء قارس على الأبواب مع أزمة طاقة

جدة - نرمين السيد - تحمل الأيام المقبلة اختبارًا مبكر لقارة أوروبا بشأن أزمة الطاقة التى تفاقمت مؤخرًا، حيث يتوقع أن تبدأ درجات الحرارة بالتراجع فى أوروبا خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الموعد الطبيعى لانخفاض الحرارة، حسبما أفاد تقرير أعدته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





أوروبا تواجه اختبارا مبكرا

وأشارت "إكسترا نيوز" إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضًا فى درجات الحرارة بنحو 5 درجات مئوية فى العاصمة البريطانية لندن، كما تذهب التوقعات إلى انخفاض درجات الحرارة فى فرنسا وإسبانيا بنحو 3 : 4 درجات مئوية، بأقل من المعدل المتوسط للموسم الحالى، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج".

وبحسب التقرير، فإن هذا التراجع فى درجات الحرارة سيؤدى إلى زيادة الاستهلاك، وهو عكس توجه القارة العجوز التى اتخذت تدابير أساسية لتقليل الاستهلاك، فقد التزمت الدول الأعضاء فى الاتحاد بخفض استهلاكها الخاص بالغاز بنسبة 15% على الأقل فى الفترة من 1 أغسطس 2022 وحتى 31 مارس عام 2023، لضمان امتلاء مخازنه من الغاز بنسبة 80% بحلول الأول من نوفمبر.

خطط أوروبية لمواجهة الأزمة

وأضاف، أنه لتجنب النقص المحتمل فى الغاز، أعلنت حكومات أوروبية عن عدة خطط، منها تجميد الأسعار ومساعدة الأسر محدودة الموارد، فيما قد تقوم بعض الحكومات الأوروبية باستخدام الحل الأكثر شدة، وهو عمليات الإغلاق المنتظمة للغاز وفق آليات محددة.

بينما تلجأ دول أوروبية أخرى إلى سياسات تشديد استهلاك الطاقة، ففى ألمانيا وفرنسا لن تتعدى درجة تدفئة الإدارات 19 درجة مئوية، وسيتم حظر الإعلانات المضيئة بين الساعة الواحدة والسادسة صباحًا فى غالبية الأماكن العامة.

وفى إسبانيا سيتم اقتصار التكييف الخاص بالهواء على 27 درجة مئوية فى المحال التجارية ودور السينما والمطارات.

بينما تسعى الدول الأوروبية التى فضلت الطاقة المتجددة خيارًا أساسيًا لتوليد الطاقة لتضاعف عددها، وتوسع مجالات استعمالها.

دعوات وكالة الطاقة الدولية

وبحسب تقرير "إكستر نيوز"، ذهب خبراء إلى أن الحلول تبقى غير كافية، مؤكدين أن الاعتماد على الطاقة المتجددة يدفع إلى الاحتياج الشديد للحفريات، مضيفًا أن الوكالة الدولية للطاقة قد دعت الدول فى هذا السياق إلى خفض استهلاكها.

وأكدت الوكالة أنه بخطوات بسيطة مثل تقليل التدفئة بمقدار درجتين، يمكن توفير نفس كمية الغاز التى يجرى توفيرها خلال فصل الشتاء عن طريق خط نورد ستريم الذى كان يضخ الغاز الروسى إلى أوروبا.