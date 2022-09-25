مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس -فى بيان صحفى- إن 332 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية فى باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات حول هيكلهم المزعوم.

شهود عيان أوضحوا أنه بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين، اعتدت قوات الاحتلال على الصحفية المقدسية منار شويكى وأجبرتها على الخروج من المسجد الأقصى، ومنعت سيارة إسعاف من دخول الأقصى من باب الأسباط تُقِلُ متوفى للصلاة عليه فى المسجد.

وكان مئات المستوطنين قد أدوا الليلة الماضية، طقوسا تلمودية، ورقصات استفزازية، فى منطقة حائط البراق.

وتواصل الجماعات المتطرفة دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدا وبعد غد، للاحتفال بـ"رأس السنة العبرية"، وبالتزامن تتواصل الدعوات للرباط والاعتكاف فى المسجد الأقصى، للتصدى لاقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض تقسيم زمانى ومكانى فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها فى موسم الأعياد اليهودية.