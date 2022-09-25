بولندا: استقبال 6 ملايين و538 ألف لاجئ من أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي إلى 6 ملايين و538 ألف شخص.

وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس السبت 27 ألفا و300 لاجيء من أوكرانيا، فيما غادر 26 ألفا و700 شخص للعودة إلى بلادهم، مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن قرابة 8ر4 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.