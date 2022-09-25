الجيش الصومالى يسيطر على عدة مناطق بمحافطتى باى وهيران

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد، أن الجيش الصومالى نجح فى السيطرة على مناطق بايلى، وعليو، دويو، حوا طايسيلى، بورمى، كرنوى، داودو، حيث تكبدت مليشيات "الشباب" خسائر فادحة فى تلك العمليات، كما نفذ عملية عسكرية فى المناطق الواقعة بين بيردالى وقنسحطيرى، تم خلالها طرد عناطر مليشيات الشباب من عدة مناطق.

وفى سياق متصل، نجح الجيش الصومالى فى استعادة السيطرة على عدة مناطق واقعة فى جنوب مدينة بلدوينى بمحافظة هيران، وسيطر على المناطق الواقعة بين بلدتى عيل عدى وعيل على والتى تبعد نحو 90 كم جنوبى مدينة بلدوينى.

وأكد النائب فى برلمان ولاية هيرشبيلى عبدالرحمن عبدى إيدو، الذى يشارك فى عمليات تحرير المناطق، أن عناصر مليشيات الشباب فرت قبل وصول قوات الجيش وتم السيطرة على تلك المناطق دون مواجهات.