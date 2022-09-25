العالم اليوم - مصر تستهدف زيادة صادراتها الرقمية إلى 5.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، الأحد، إن البلاد تستهدف زيادة صادراتها الرقمية بنسبة 13 بالمئة إلى أكثر من 5.5 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو 2023.

وقال مساعد وزير الاتصالات للتنمية والتطوير، عمرو محفوظ، في تصريحات لرويترز إن صادرات مصر الرقمية بلغت 4.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية، ارتفاعا من 4.5 مليار دولار في السنة المالية التي تسبقها، و3.6 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020.

وأضاف، على هامش احتفالية لتخريج دفعة جديدة من برنامج "بذور من أجل المستقبل" للتدريب على مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي تنظمه شركة "هواوي تكنولوجيز" في مصر، أن البلاد تستهدف أسواقا معينة لصادراتها، أهمها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة وأسواق منطقة الخليج.

وقال إن مصر تتبنى استراتيجية تستهدف زيادة حجم صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعافها، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة.