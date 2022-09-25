اقتصادات العالم فى خطر.. التشديد النقدى والركود يهوى بأسواق الأسهم والسلع

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، تقريرًا حول معاناة الاقتصاد فى ظل نوبات متتالية ومخاوف التشديد النقدى والركود العالمى التى تهوى بأسواق الأسهم والسلع العالمية.





رفع أسعار الفائدة

وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أن قرار البنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية فاقم من أزمات اقتصادات الدول كافة، وأثار مخاوف من حدوث ركود اقتصادى أسرع بكثير مما كان متوقعًا، مضيفًا أن النتائج التى تركتها تلك القرارات كانت عميقة ومؤثرة فى قطاعات الاقتصاد المختلفة.

انخفاض المؤشرات الآسيوية

وأوضح أنه فى أسواق الأسهم أدى القرار إلى انخفاض لأيام متتالية، حيث أُغلقت الأسواق الأسيوية على انخفاض لمؤشرات "نيكاى" اليابانى، و"كوسبى" فى كوريا الجنوبية. كما تكرر الأمر نفسه فى البورصات الأوروبية، التى انخفضت فى لندن وفرانكفورت وباريس لتلحق بها مؤشرات الأسهم الأمريكية التى ختمت أسبوعها الخامس على تراجع.

مكاسب الدولار وانهيار الاسترلينى

وفى غضون ذلك، اكتسح الدولار الأمريكى العملات الرئيسية الأخرى، محققًا أكبر المكاسب الأسبوعية منذ مارس 2020، مع تسارع شراء العملة الأمريكية باعتبارها أفضل استثمار متاح، خصوصا بعد رفع الاحتياط الفيدرالى الأمريكى ومعدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ليصل إلى 3.25%، وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

وفى المقابل، سجل الجنيه الاسترلينى أكبر هبوط له أمام الدولار منذ مارس 2020، وذلك فى ظل سعى الحكومة البريطانية لاقتراض جديد لتمويل خطة التحفيز المالى، ليهبط الجنيه الاسترلينى إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985.

تراجع الذهب والنفط

وأوضح تقرير "إكسترا نيوز"، أنه فى ظل المخاوف من هبوط اقتصادى عنيف وحاد، تراجعت أسعار النفط إلى مستوى لها منذ يناير 2020، مسجلة بذلك 4 أسابيع متتالية من التراجع، وهبطت عقود أقرب استحقاق لخام القياس الأوروبى "مزيج برنت" بنسبة 3.78% إلى 85.89 دولار للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكى بنسبة 5.37% إلى 78.60 دولار للبرميل.

أما الذهب الذى ينظر إليه باعتباره ملاذًا آمنًا، فقد أخفق فى تحقيق أى مكاسب بسبب ارتفاع الدولار، ليسجل بذلك التراجع الأسبوعى الثانى على التوالى بنسبة 1.8%.