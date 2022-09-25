استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية، إن الشاب سائد عدنان عزت الكونى (فى العشرينيات من العمر) استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى منطقة "التعاون" من المدينة، ولا تزال تحتجز جثمانه.

وأضافت المصادر ذاتها أن ثلاثة مواطنين على الأقل أصيبوا برصاص الاحتلال الحى، وجرى نقلهم إلى المستشفى؛ لتلقى العلاج.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أشرف كوسا من حى التعاون، وتقى الدين بوشكار، من حى المساكن الشعبية فى مدينة نابلس.