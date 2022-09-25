وزير الدفاع البريطانى: سنزيد حجم إنفاق القوات المسلحة 52 مليار إسترلينى

جدة - نرمين السيد - وقال والاس - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - إن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس ملتزمة بما تعهدت به خلال حملتها الانتخابية بشأن زيادة الإنفاق الدفاعى بنسبة 3%. وأضاف أن ميزانية الدفاع السنوية ستبلغ حوالى 100 مليار جنيه إسترلينى بحلول عام 2030 أى بزيادة قدرها 52 مليار جنيه إسترلينى عن المبلغ الحالى الذى وصفه وزير الدفاع بأنه "ضخم"، مشيدا بتعهد تراس لزيادة التمويل.

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