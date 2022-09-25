نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444 sbis.hrsd المجاني ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444 لشكاوى التسجيل في الضمان المطور، حيث يتاح التواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد لتقديم شكوى أو الرغبة في الحصول على إجابة لاستفسارٍ ما، فهناك العديد من المتقدمين تواجههم بعض المشكلات أثناء عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ويرغبون في الاستفسار عن الخطوات الصحيحة وكيفية إضافة بيانات إحدى خانات الملف الموحد.

كما يرغب البعض في الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من حيث التأهل وعدمه بعد أن تم إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام تفيد برفض المتقدم، بينما حالة الطلب في منصة الدعم تحت التدقيق، لذلك قمنا بتوفير رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى إرفاق رابط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، كما يمكن الإطلاع على طريقة حساب الضمان المطور وفق المعايير الجديدة الآن.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن نفاذ برنامج الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين وتستقبل منصة الدعم والإعانات الاجتماعية طلبات التسجيل في النظام المطور للضمان الاجتماعي للالتحاق به من أجل تحقيق الاستفادة من معاش الضمان المقدم من جانب الوزارة للمستحقين.

حيث أتاحت إمكانية التسجيل في البرنامج أمام كافة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج المطور، بينما يتم قبول من ينطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق الجديدة حتى وإن كان من المستفيدين السابقين وفق النظام القديم، فهؤلاء يتم خضوعهم للدراسة من جديد لمعرفة هل هم مستحقين أم لا وفق الشروط الجديدة.

وهناك بعض المشكلات التي قد تواجه المتقدمين أثناء التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد وبعد الانتهاء من عملية تعبئة البيانات المطلوبة بالملف الموحد، لذلك أكدت الوزارة على إتاحة العديد من وسائل التواصل مع الدعم الفني للمساعدة في حل أي مشكلة قد تواجه بعض المستفيدين من خدمات التنمية الاجتماعية، ويمكن الحصول على رقم الموارد البشرية من خلال التالي:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد مركز الاتصال (19911).

قنوات التواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

توفر الموارد البشرية العديد من وسائل التواصل مع الدعم الفني الخاص بها، حيث يمكن التواصل معها من خلال الاتصال على رقم الموارد البشرية مركز الاتصال الموحد أو التواصل إلكترونياً عن طريق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقع الضمان الاجتماعي الرسمي وغيرهم، ويمكن الحصول على قنوات التواصل كافة من خلال التالي:

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول ( sbis.hrsd.gov.sa ).

). حساب العناية بالعملاء تويتر (HRSD_Care).

وزارة الموارد البشرية تويتر (HRSD_SA).

خدمة صوتك مسموع (hrsd.gov.sa).

البريد الإلكتروني ([email protected] ) وقت الاستجابة المتوقع 5 أيام عمل.

صندوق البريد (12484).

الرمز البريدي (11157)

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

أرسل نظام الضمان المطور لبعض المتقدمين رسائل نصية تتضمن الرفض والاعتذار لعد قبول الطلب المقدم، وتم إيضاح سبب عدم التأهل وهو أن سجلات الهيئة العامة للزكاة تشير إلى أن الضريبة المسجلة على السجل التجاري لعائل الأسرة تتعدى الحد الأدنى، في حين أن المتقدم قام بحذف سجله التجاري.

وهناك بعض المتقدمين أيضاً وردتهم رسائل الاعتذار عن القبول لعدم مطابقة شروط الاستحقاق على الطلب المقدم من جانبهم، في حين أنهم يؤكدوا على عدم مخالفتهم لأي شروط من شروط الضمان الجديدة، ففي حال التأكد من انطباق شروط استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد على المتقدم وأسرته، ووجد حالة الطلب “غير مؤهل”.

فهنا يتم النقر على زر الطلبات من القائمة الرئيسية، ثم النقر على حالة الطلب “غير مؤهل”، وسيظهر سبب عدم الأهلية، يتم التعرف على سبب الرفض للتصحيح أولاً، وعند عدم رضاء المستفيد بنتيجة الأهلية والاستحقاق، فيمكنه تقديم اعتراض على حالة الأهلية خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة.

ويجب على المتقدم بطلب اعتراض على نتيجة الضمان أن يقوم برفع الوثائق والمستندات المطلوبة وفق نوع الاعتراض المقدم، وسيتم دراسة الاعتراض خلال مدة زمنية قد تصل إلى ستون يوماً، ومن يرغب في التواصل مع الوزارة، يمكنه ذلك من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد المرفق.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

تتيح منصة الضمان الاجتماعي الجديدة إمكانية التواصل مع الوزارة أو مع خدمة العملاء عن طريق رفع التذاكر، حيث يتم النقر على أيقونة التذاكر من القائمة الرئيسية ومن ثم اختيار التصنيف الرئيسي المناسب للمشكلة التي تواجهك، ثم اختيار التصنيف الفرعي لتحديد المشكلة، ثم كتابة وصفها بإيجاز، ومن ثم رفع التذكرة ليتم حلها من جانب الدعم الفني للموارد البشرية.

كما يتم من خلال منصة الدعم استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور على مدار الساعة، حيث يتم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على تسجيل جديد وتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للانتهاء من عملية إنشاء مستخدم جديد يتم من خلاله التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد.

ويجب العلم ان تسجيل مستخدم جديد على المنصة لا يعني انتهاء التقديم على الضمان المطور، وإنما يعني فقط إنشاء حساب يمكن عن طريق التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، فمن يرغب في دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية المرفق أعلاه.

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال دخول منصة الدعم والضغط على زر “تسجيل جديد”، ثم تعبئة المعلومات اللازمة والتي تتمثل في الهوية والجوال وتاريخ الميلاد وإنشاء كلمة المرور، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، والنقر على تسجيل، وسيتم التحقق من صحة الجوال من خلال إرسال رمز التفعيل.

قم بتعبئة الرمز وأنقر على “توثيق”، وسيتم تحويلك لواجهة النظام الرئيسية لإدخال الهوية وكلمة المرور، وبذلك تكون قد أنشأت حساباً يمكن من خلاله التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، لتبدأ بعد ذلك في تعبئة بيانات الملف الموحد من خلال النقر على “الذهاب إلى الملف الموحد”.

وتبدأ أولى خانات الملف بالبيانات الأساسية التي تتكون من الاسم والهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم البيانات الشخصية وهي الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة والعمر والجنس والجنسية وحالة الحياة، وسيعرض النظام سؤال عن الحالة الاجتماعية هل أنت أعزب أو مطلق أو أرمل، وهل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق أم لا.

ثم تعبئة رقم الحساب البنكي، وهنا يتوجب على المتقدم تحري الدقة عند تعبئة الآيبان وأن يكون مطابق لاسم المتقدم، ثم النقر على حفظ البيانات، لتبدأ في تعبئة تفاصيل العنوان، ويجب إكمال الخانات كما هو مسجل في العنوان الوطني، ويمكنكم الإطلاع على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الفيديو التالي:

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444

بعد توفير الرقم الموحد الضمان الاجتماعي المطور للتواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية، فقد قمنا بتوفير شروط الاستحقاق الجديدة المعلن عنها من قبل الوزارة لمعرفتها قبل بدء تقديم طلب جديد في البرنامج المطور، حيث يمكنكم الإطلاع على شروط التسجيل من خلال التالي:

يستفيد من البرنامج كل مواطن سعودي يقيم إقامة دائمة بالمملكة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وقد استثنت الوزارة من شرط الجنسية الفئات التالية (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

يقل الدخل الشهري المحتسب عن الحد الأدنى للمعاش (1100 ريال للعائل و 550 ريال للتابع).

انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.

الالتزام باستيفاء متطلبات الوزارة التي تتعلق بالصحة مثل التطعيمات الأساسية للأبناء والحصول على لقاح كورونا، ومتطلبات التعليم بإدخال أبناء المتقدم للمدارس، وخطط التوظيف والتأهيل.

ألا يكون مالكاً لأصول عالية القيمة أو زيادة عدد السيارات عن سيارة واحدة باسم المتقدم.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي يتم رعايتها من قبل الدولة.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 1444

في حال مواجهة المتقدم لأي مشكلة عند التسجيل في الضمان الاجتماعي وأثناء تعبئة بيانات الملف الموحد أو الغربة في التواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فيتاح التواصل مع الوزارة من خلال الاتصال على الرقم الموحد للضمان الاجتماعي أو رفع تذكرة عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

وستقوم الوزارة بتقديم المساعدة لمن تعذر تسجيلهم في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وفي حال حدوث أي تغيير على حالة المتقدم وأسرته بأن تم الحصول على دخل شهري إضافي جديد لم يكن مفصحاً عنه بالبيانات المسجلة، فيجب إبلاغ الوزارة بالاتصال على رقم الضمان الاجتماعي خلال مدة زمنية محددة حتى لا يتم الإسقاط من برنامج الدعم.

وفي الوقت الحالي يترقب المتقدمين إعلان نتائج الأهلية لمعرفة ما إذا تم قبولهم في البرنامج أم لا، فمن يريد الاستعلام عن نتائج الاستحقاق الدفعة الحالية، يمكنه ذلك من حسابه في موقع الضمان المطور، كما يمكنكم التعرف على موعد نزول الضمان المطور في الحسابات البنكية للمستحقين بعد أن تم الإعلان عن توحيد موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد والقديم من قبل الموارد البشرية.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

تتيح الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمام المواطنين إمكانية التواصل مع الدعم الفني من خلال الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي الموحد الجديد 19911 المجاني لتقديم شكوى والحصول على استفسار يتعلق بالدفعات المالية أو حالة الضمان الاجتماعي من حيث الأهلية والاستحقاق أو يتعلق بعملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، وغيرهم من الأمور التي تتعلق بالبرنامج المطور.

وأكدت الوزارة على أنه عند تسجيل الدخول إلى حسابك في الضمان الاجتماعي وتوجهت إلى سجل الأهلية والاستحقاق، ووجدت ان حالة الطلب لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً، فهذا يعني أن الطلب قد خضع للدراسة من جديد حتى وإن كنت مؤهلاً بالدفعات السابقة، حيث يتم دراسة الأهلية والاستحقاق شهرياً لمن صدر لهم قراراً بالأهلية، ويتم الصرف بعد التأكد من استيفاء معايير الاستحقاق الجديدة.

ويجب العلم أنه في حال صدر قرار اللجنة بعد القبول أو عدم التأهل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، فيتاح أمام غير المؤهل إمكانية تقديم اعتراضاً على حالة الأهلية والاستحقاق خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثون يوماً، ويتم التعرف على سبب عدم التأهل من خلال النقر على زر الطلبات، ثم حالة الطلب “غير مؤهل”، وسيتم عرض سجل الأهلية والاستحقاق المرفق به سبب عدم التأهل.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني تسجيل

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين في الضمان الاجتماعي القديم، حيث كان يسمح لهم فقط بالتسجيل في منصة الدعم الاجتماعي دون السماح لهم بالتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

أما الآن فأصبح بإمكانهم التقديم على الضمان الجديد بشكل مباشر من خلال التوجه إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعي عن طريق اتباع رابط الضمان المطور الرسمي المرفق، ومن ثم إنشاء مستخدم جديد على منصة دعم الضمان الجديد، وسيتم إتاحة تعبئة بيانات الملف الموحد للمتقدم، وهنا يجب إكمال البيانات المطلوبة بشكل كامل وصحيح.

فبعد أن يتم الانتهاء من تسجيل طلب جديد في موقع الضمان الاجتماعي للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، فتتم دراسة الطلب بناءً على البيانات المسجلة والواردة من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقق مما إذا كانت البيانات المدخلة صحيحة أم لا، وعند مواجهة أي مشكلة تتعلق بالتسجيل فيتم التواصل مع الدعم الفني من خلال رقم الضمان الموحد.