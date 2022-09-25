نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اليكت سبورت اليوم الاحد 25\9\2022 في دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة الزمالك، يواجه نادي الزمالك نظيره إليكت التشادي في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار العودة للدور التمهيدي الـ 64 من بطولة دوري أبطال افريقيا للموسم الجاري 2022/2023، وجدير بالذكر ان نادي الزمالك أنتصر على إليكت تشادي في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد بهدفين مقابل لا شيء، ليضع قدما في دور الـ 32 .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

وفي سياق القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد اليكت التشادي اليوم، أنتصر الزمالك على إليكت تشادي في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد بهدفين مقابل لا شيء، ليضع قدما في دور الـ 32، يواجه الفارس الأبيض بعد تأهله إلى دور الـ 32 الفائز من فريقي فلامبو البوروندي والاتحاد الليبي، وتعرض المباراة التي تجمع الفريقي على عدد من القنوات، حيث أعلنت باقة قنوات أون تايم سبورتس عن نقلها مباراة الزمالك وإليكت سبورت بطل تشاد، وذلك بعدما تعذر إذاعة مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأحد الماضي، ويذاع اللقاء بين نادي الزمالك المصري وإليكت تشادي على قناة أو تايم سبورتس المصرية وتردد القناة هو:

تردد القناة 11861 القمر الصناعي نايل سات معامل الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500

وتذاع ايضا مباراة الفارس الأبيض مع نظيره إليكت التشادي على قناة أون تايم سبورتس 2 والتي يكون ترددها على القمر الصناعي نايل سات هو:

تردد القناة 10853 القمر الصناعي نايل سات معامل الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

تاريخ نادي الزمالك في دوري أبطال افريقيا

وفي سياق القنوات الناقلة لمباراة الزمالك، يذكر أن نادي الزمالك المصري لم يتمكن من الحصول على بطولة دوري أبطال افريقيا منذ 2002 ووصل إلى نهائي البطولة مرتين خلال السنوات الماضية 2016 و 2020 ولاكن خسر اللقب، ويبحث الفارس الأبيض في مباراته اليوم ضد إليكت تشادي عن تأكيد التفوق والصعود إلى دور الـ 32، حيث يحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق هدف واحد فقط لضمان الصعود لدور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إليكت تشادي بطل تشاد مطار القاهرة الدولي يوم الخميس الماضي للاستعداد لمواجهة الفريق الأول لكرة القادم بنادي الزمالك، ورفض نادي إليكت تشادي في وقت سابق تأجيل مباراة الزمالك وفقا لطلب مسؤولي القلعة البيضاء، لتقام 30 سبتمبر الجاري بدلا من 25 من الشهر نفسه، بسبب معاناة أبناء القلعة البيضاء من غياب 7 من لاعبيه الدوليين عن مباراة الإياب، وينتظر مشجعي كرة القدم وأيضا مشجعي القلعة البيضاء مباراة اليوم التي تقام في الثامنة مساء اليوم.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك اليوم

وبعد ان عرضنا لكم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك من المتوقع أن يدخل الفارس الأبيض بالتشكيل التالي: