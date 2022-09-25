موعد بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023 “الموعد الرسمي” والجدول الزمني للدراسة

تقترب انتهاء أجازة نهاية العام الدراسي بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023، حيث تصدرت نتائج محركات البحث عن موعد بداية العام الدراسي الجديد فى المدارس والجامعات، وقامت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي عن الاعلان عن الجدول الزمني لبدء العام الدراسي الجديد، ونفت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي عن مايدور حول تأجيل الدراسة وأكدت على بدء الدراسة في الموعد التى حددته الوزارة من قبل.

بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي أن يكون بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023، يوم السبت الموافق 1 اكتوبر ويكون اليوم بداية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 فى الجامعات والمدارس الحكومية، على ان تستمر الدراسة فى الجامعات علي مدار 14 اسبوع وتنتهي يوم 5 يناير 2023، وحدد المجلس الأعلى للجامعات أن العام الدراسي الجديد 2022-2023 يبدأ يوم السبت الموافق 1 اكتوبر وتستمر الدراسة لمدة 14 اسبوع حتى تنتهي في 5 يناير 2023، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول يوم 9 يناير 2023 وتنتهي 9 فبراير 2023، ويتم تحديد ذلك عن طريق خطة كل كلية، ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير ويستمر لمدة 16 أسبوع وينتهي يوم 1 يونيو 2023.

الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2022-2023

وعقب إعلان وزارة التعليم العالي عن بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2023، أعلنت بعدها مباشرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إنطلاق الدراسة للعام الدراسي الجديد 2022-2023، أنه يبدأ في يوم 1 من أكتوبر 2022، وذلك بالنسبة للمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والخاصة، والمدارس الخاصة للغات، ونفت خبر تأجيل الدراسة وأنه حتى وقتنا هذا لا يوجد أي تغيير بموعد الدراسة، وتكون مدة الفصل الدراسي الأول 98 يوم بعد حذف الأجازات الرسمية، وتقدر عدد أسابيع الدراسة للعام الدراسي الجديد 35 أسبوع، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتنتهي امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية يوم 3 يوليو 2023 ثم تبدأ امتحانات الدبلومات والثانوية العامة، ومن جانبه قرر وزير التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، أن موعد أول يوم للدراسة بالمدارس الدولية التي تدرس مناهج خاصة بداية من يوم الأحد الموافق 18 من سبتمبر 2022.