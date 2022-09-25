نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط تردد قناة UEFA TV الناقلة لدوري الأمم الاوروبية 2022 عبر الأقمار الصناعية بجودة عالية في المقال التالي
يبحث عشاق الساحرة المستديرة وجماهير كرة القدم عن تردد قناة UEFA TV الناقلة لدوري الأمم الاوروبية، خاصة أن تلك البطولات لا يتم عرضها من خلال أي شاشات للقنوات العربية، وذلك في الوقت ذاته التي لم تحصل مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للعديد من البطولات على حقوق بث بطولة دوري الأمم الأوربية، وأرجع القائمين على البطولة ضعف نسبة المشاهدة لها لذلك لم يتم التعاقد معاه.
قناة UEFA TV الناقلة لدوري الأمم الاوروبية
وعبر تردد قناة UEFA TV الناقلة لدوري الأمم الاوروبية، شهدت القناة نقل فعاليات مواجهة نارية جمعت بين منتخب ألمانيا ومنتخب المجر وحققت فيها المجر مفاجأة بخطف هدف الفوز في شباك مرمى ألمانيا بهدف نظيف سجله آدم سالاي، فيما شهدت القناة مباراة المنتخب الانجليزي ضد المنتخب الايطالي وذلك بخسارة المنتخب الانجليزي بهدف من منتخب إيطاليا في السان سيرو.
تردد قناة UEFA TV الناقلة لدوري الأمم الاوروبية
وتذاع بعض المباريات الأوربية اليوم عبر تردد قناة UEFA TV الناقلة لدوري الأمم الاوروبية التي تنقل مجموعة من المباريات على رأسها لقاء أرمينيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مواجهة منتخب التشيك والبرتغال، ولقاء القمة الذي يستضيف فيه المنتخب الإسباني نظيره المنتخب السويسري في مواجهة نارية، وفي هذا السياق يمكن الحصول على تردد قناة UEFA TV الناقلة لدوري الأمم الاوروبية وضبطها على أجهزة الاستقبال من خلال الآتي:
- القمر الصناعي أموس
|تردد القناة
|11103
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|جودة المشاهدة
|HD
- القمر الصناعي نايل سات
|تردد القناة
|11957
|معدل الترميز
|27500
|معدل الاستقطاب
|أفقي
|جودة المشاهدة
|HD
وتعد قناة UEFA TV واحدة من أحد القنوات الرياضية العالمية والتي تقوم بنقل معظم الفعاليات الرياضية الهامة والمباريات والمواجهات النارية والقوية بجودة عالية HD، بجانب نقلها المحتوى بجودة ونقاء في الصوت والصورة، وتعمل القناة على نقل فعاليات دور أبطال الأمم الأوربية، كما تقوم بنقل عدد كبير من البرامج الرياضية المميزة، وتقوم أيضاً بنقل أخبار المنتخبات الرياضية الكبرى وفرق القارة الأوربية، ويتم عرض هذه القناة عبر الأقمار الصناعية الفضائية كالنايل سات والعرب سات وغيرها من الأقمار الأخرى.
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