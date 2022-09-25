رابط التسجيل لامتحان الشامل الدورة الشتوية 2023 جامعة البلقاء التطبيقية shamel.bau.edu.jo

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رابط التسجيل لامتحان الشامل الدورة الشتوية 2023، تبدأ وحدة التقييم والامتحانات العامة الإلكترونية استقبال طلبات التسجيل للدخول لامتحان الشامل الدورة الشتوية 2023، حيث أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن بدأ التسجيل من اليوم الأحد الموافق 25/9/2022، ويستمر حتي نهاية يوم الخميس الموافق 27/10/2022، هذا وقد وضعت الجامعة خطة لموعد امتحانات للشامل للدورة الشتوية، وسوف نوضحها بالتفصيل خلال السطور التالية، بالإضافة للرابط الرسمي المخصص للتسجيل فتابعونا. رابط التسجيل لامتحان الشامل الدورة الشتوية 2023 الدخول على الموقع الإلكتروني “shamel.bau.edu.jo“.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية أعلى الصفحة.

ثم الدخول على بوابة المسجل.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

استكمال باقي البيانات للتسجيل. تعليمات دخول الامتحان الفئات المسموح لها دخول امتحان الشامل المنتظم :- وهو الطالب الذي أنهي دراسة كافة المواد الدراسية المقررة لتخصصه لعام 2021 فما بعد، ولم يتقدم للامتحان من قبل فيتقدم للامتحان وفقاً للخطة الدراسية التي تم قبوله عليها. المعيد :- وهو الطالب الراسب في الامتحان لعام 2021 وما بعدها، بحيث لا يتجاوز عدد مرات دخوله الامتحان 4 مرات، هذا ويدخل الامتحان في الأوراق التي رسب فيها، مع إمكانية التقدم على أي ورقة أو أوراق نجح فيها في الامتحان النظري لرفع معدله. الناجح لرفع المعدل :- وذلك للناجح في امتحان الدورة الصيفية لعام 2022 فقط ويريد رفع معدله، يجوز له التقدم على أي ورقة من أوراق الامتحان المقررة لتخصصه، وكذا الورقة العملية بشرط أن تكون خاضعة لخطة الدراسة التي دخل بموجبها امتحان الدورة الصيفية. المستنفد حقه :- ويضم ثلاث حالات نوضحها بالتفصيل فيما يلي. حالات المستنفد حقة للدخول لامتحان الشامل الحالة الأولي :- وهي من لم يحقق متطلبات النجاح المطلوبة خلال عامين من تخرجه، أو تقدم للامتحان عدد 4 مرات خلال سنتين من تخرجه ولم يحصل على متطلبات النجاح للامتحان، وكذا من تقدم للدورة الصيفية 2022 ضمن فئة الناجح لرفع معدله، دون النظر لنتيجته في الدورة الصيفية 2022، فله الحق في التقدم على الامتحان بجميع أوراقه النظرية والعملية، وذلك على الخطط الدراسية الجديد “2017-2018” وما بعد، ويعامل معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد المرات المسموح بها للتقدم على الامتحان.

الحالة الثانية :- وتشمل الطالب الذي تقدم على الدورة الصيفية لعام 2022 ضمن فئة مستنفد حقه، وذلك على الخطط الدراسية الجديدة وبجميع الأوراق النظرية والعملية، ولم يحقق متطلبات النجاح في الامتحان المقرر، فإنه يعامل معاملة الطالب المعيد ويسمح له بالتقدم على الامتحان في الأوراق التي رسب أو نجح فيها، بشرط أن تكون على الخطة الدراسية التي تقدم بموجبها للامتحان بالدورة الصيفية 2022.

الحالة الثالثة :- وذلك للطالب الذي أنهي متطلبات التخرج على الخطط الدراسية القديم ما قبل “2017-2018″، والخطط الجديدة التي تم تعديلها بالتقديم للامتحان على الخطط المعمول بها حالياً، وذلك في التخصص النظير لتخصصه من حيث الاسم إن وجد، ويتم معاملته معاملة الطالب المنتظم من حيث عدد مرات التقدم على الامتحان المسموح بها، ويتم تفويض رئيس الجامعة معالجة الحالات التي تنشأ عن تطبيق هذه الحالة وكذا الحالات التي تصدر وحدة التقييم والامتحانات العامة المصدقات والوثائق، للطلبة الناجحين على حسب اسم التخصص الذي تقدم الطالب بموجبه على الامتحان. عمر شويل - جدة رابط التسجيل لامتحان الشامل الدورة الشتوية 2023 جامعة البلقاء التطبيقية shamel.bau.edu.jo

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