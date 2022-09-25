ppo.gov.eg استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة 2022 إلكترونياً عبر موقع النيابة العامة

يزداد البحث في مجتمع السائقين وملاك السيارات عن استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، أو بالرقم القومي عند تجديد رخص السيارة وذلك لسداد المستحقات من مبالغ المخالفات المرورية على المركبة، وقد أتاحت النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال بوابة خدمات المرور، وذلك لتصبح متاحة للمواطنين بكل سهور ويسر واتاحة خدمات الاستعلام عن المخالفات من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الوحدات المرورية، وإمكانية الاستعلام عن تفاصيل المخالفات مع سدادها بشكل إلكتروني.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

ويتاح للمواطنين استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للنيابة العامة في مصر، حيث يتيح الموقع عدة خدمات للمواطنين من خلال موقعه من بينها خدمات نيابات المرور، وهي خدمة للاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص القيادة ورخص المركبات والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة بشكل تفصيلي، ويمكن ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الخول على موقع النيابة العامة .

. الضغط على خدمات نيابات المرور.

ثم الضغط على زر الاستعلامات.

اختيار نوع الاستعلام عن المخالفات سواء مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

يتم بعدها اختيار نوع الاستعلام عن المخالفات سواء من خلال الحروف والأرقام أو الارقام فقط.

ادخال رقم رخص المركبة المراد الاستعلام عنها.

الضغط على اجمالي المخالفات.

تظهر ليك قيمة تفصيلية بإجمالي المخالفات.

وفي حالة طلب المزيد من التفاصيل حول المخالفات وأماكن حدوثها وقيمة كل مخالفة يتم إدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة لتظهر له كل تفاصيل المخالفات المسجلة.

كما يتاح إمكانية السداد الإلكتروني لمبلغ المخالفات من خلال الموقع.

بوابة خدمات نيابات المرور

ويتيح موقع النيابة العامة خدمات أخرى بجانب استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، حيث يتيح موقع النيابة العامة خدمات الدفع الإلكتروني بواسطة العديد من طرق الدفع، وذلك من خلال اختيار خدمة الدفع عند الاستلام أو خدمة الدفع عن طريقة بطاقات الائتمان البنكية وكروت ميزة الحكومية.

وتتيح بوابة خدمات نيابات المرةر خدمة التظلم للسائقين وملاك السيارات، وذلك للتظلم من قيمة المخالفات المرورية وخدمة متابعة حالة الطلبات المقدمة وخدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، بجانب أيضاً خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.