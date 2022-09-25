“فتح” رابط تسجيل أمتحان الشامل 2023 الدورة الشتوية جامعة البلقاء الأردنية shamel.jo

رابط تسجيل أمتحان الشامل 2023 الدورة الشتوية، أعلن اليوم الدكتور أحمد العجواني رئيس جامعة البلقاء الأردنية، عن بدأ التسجيل الإلكتروني لامتحان الشامل للدورة الشتوية 2023، وأعلن في بيان صحفي عن الرسوم المستحقة في عملية التسجيل، وكذالك عن مواعيد بداية ونهاية التسجيل الإلكتروني وكذالك منن هم الفئات المسموح بالتسجيل لها في الأمتحان، وكل التفاصيل سنقدمها لمتابعي موقع ثقفني داخل المملكة الأردنية الهاشمية من خلال هذا المقال فتابعونا.

موعد التسجيل في الدورة الشتوية 2023

كما أعلن رئيس جامعة البلقاء في بيانه فأن التسجيل الإلكتروني للفئات المسموح لها بالتسجيل، سوف ينطلق بداية من اليوم الأحد 2022/09/25، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2022/11/24،

أي أن التسجيل سوف يستمر لمدة شهرين كاملين لإعطاء الفرصة الكاملة لجميع الطلاب في التسجيل.

موعد أمتحان الدورة الشتوية 2023

الورقة الأولى : – أحد أيام الأربعاء والخميس الموافقين 8-9 من شهر ديسمبر 2022.

الورقة الثانية : – يومي السبت أو الأحد الموافق 10-11 من شهر ديسمبر 2022.

الورقة الثالثة والأخيرة : – أحد أيام الثلاثاء/ الأربعاء/ الخميس الموافق 13-14-15 / 12 عام 2022.

رابط تسجيل أمتحان الشامل 2023 الدورة الشتوية

أعلن العجواني عن الفئات المسموح لها بالتسجيل لدخول أمتحان الدورة الشتوية 2023،

المنتظم : وهو من أنهى دراسة كافة المواد الدراسية بنجاح المقررة لتخصصه في عام 2021 فيما بعدها ولم يسبق له التقدم في الأمتحان. المعيد : وهو الطالب الراسب في أمتحان عام 2021 وفيما بعد على أن لا يكون أسنفد الحد الأقصى لدخول الأمتحان وهو 4 مرات فيجب له التقديم في المادة التي رسب بها. الناجح لرفع المعدل : وهم الطلبة الناجين في أمتحان الدورة الصيفية 2022 ويرغبون في رفع معدلاتهم فيتقدم للامتحان في أي ورقة أمتحانية وفق للخطة الدراسية.

تسجيل أمتحان الشامل الدورة الشتوية 2023

الدخول على الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات لجامعة البلقاء shamel.bau.edu.jo. النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة البوابة الإلكترونية. الدخول على التسجيل وكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة ومراجعتها. الضغط على دخول واستكمال إجراءات التسجيل.

جامعة البلقاء

أعلن العجواني رئيس الجامعة عن الطالب المستنفد حقه وحدد 3 فئات وهم كما يلي.