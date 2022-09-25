بن والاس: سنزيد حجم إنفاق القوات المسلحة بنحو 52 مليار إسترلينى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:27 صباحاً - أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المملكة المتحدة ستزيد من حجم إنفاق قواتها المسلحة بما لا يقل عن 52 مليار جنيه إسترليني.

وقال والاس - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، إن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس ملتزمة بما تعهدت به خلال حملتها الانتخابية بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 3 %.

وأضاف أن ميزانية الدفاع السنوية ستبلغ حوالي 100 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030 أي بزيادة قدرها 52 مليار جنيه إسترليني عن المبلغ الحالي الذي وصفه وزير الدفاع بأنه "ضخم"، مشيدا بتعهد تراس لزيادة التمويل.