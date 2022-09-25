أوكرانيا: تلميح روسيا بإمكانية استخدام النووى يعرض العالم للخطر

جدة - نرمين السيد - وأضاف كوليبا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية- أن تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجى لافروف "غير المسؤولة" بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية غير مقبولة على الإطلاق، وأوكرانيا لن تستسلم.

وتابع: ندعو جميع القوى النووية للتحدث علنا الآن، ونوضح لروسيا أن مثل هذه اللهجة تعرض العالم للخطر ولن يتم التغاضى عنها.

يذكر أن بوتين حذر -فى كلمة دعا فيها إلى تعبئة جزئية فى الجيش الروسى- من يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تهب باتجاههم".. قائلا "أود تذكير الذين يقومون بتصريحات كهذه بأن بلادنا تملك أيضا وسائل دمار مختلفة بينها وسائل أكثر تطورا من تلك التى تملكها دول حلف شمال الأطلسى (الناتو).

وكان الرئيس الروسى أعلن، فى وقت مبكر، من يوم 24 فبراير الماضى، القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس، حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكرى بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.