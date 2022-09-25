العراق وكوبا يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

وذكر المكتب الإعلامى لوزير الخارجية العراقى، فى بيان، أن فؤاد حسين أكد أهمية التعاون العلمى، والثقافى بين بغداد وهافانا، وتوقيع مذكرات التفاهم فى مختلف المجالات.
وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا مضامين التعاون فى المواضيع المطروحة على أجندة الأمم المُتحِدة فى دورتها الـ77، والدعم المتبادل بين البلدين فى المنظمات والمُؤتمرات الدولية والقضايا التى تتعلق بالعضوية والترشيح، إضافة إلى مناقشات تطرقت إلى الوضع الاقتصادى والسياسى، وتطرقا إلى الاستعدادات الجارية لتولى كوبا رئاسة مجموعة الـ77 +الصين، وكذلك رئاسة العراق للمجموعة نفسها عام 2025"، مشيرا إلى أنه فى ختام اللقاء وجه وزير الخارجية فؤاد حسين، دعوة رسمية لوزير خارجية كوبا لزيارة العراق فى إطار تعزيز العلاقات بين البلدين".
من جهته، أكد وزير خارجية كوبا، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق فى مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والتجارية، معربا عن شكر حكومته لمواقف العراق الداعمة لهم فى الأمم المتحدة، منوها باستعداد بلاده للتعاون مع العراق.
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