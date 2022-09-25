إصابات جدرى القرود فى الولايات المتحدة تسجل 24 ألفا و846 حالة

جدة - نرمين السيد - وقال المركز -فى بيان اليوم الأحد- إن ذروة حالات الإصابة بلغت 4.886 فى ولاية كاليفورينا وحدها، تلتها ولاية نيويورك التى سجلت 3.842 حالة إصابة، ثم ولاية فلوريدا بعدد 2.444 حالة وتلتها ولاية تكساس بإجمالى 2.225 حالة، ثم ولاية جورجيا بإجمالى 1.736 حالة.
وينتشر جدرى القرود عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر، كما يمكن أيضا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسى أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدى.
وكان مركز الأمراض الأمريكى قد نشر بيانا عن معدلات توزيع الجرعات الأولى والثانية من تطعيمات مكافحة انتشار جدرى القرود، ذكر فيه أنه جرى توزيع 980ر684 جرعة لمكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن التطعيمات شملت من هم فوق الـ 18 سنة.
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