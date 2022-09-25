كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليابانية والكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم الأحد، صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه بحر اليابان، وذلك بعد يومين من وصول حاملة طائرات أمريكية إلى كوريا الجنوبية لإجراء تدريبات مشتركة، وقبل أيام من زيارة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس لسول.





وقال وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا - فى تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن القذيفة على ما يبدو سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد أن حلقت فى مسار غير منتظم، مضيفا أن سلسلة التجارب الصاروخية التى أجرتها كوريا الشمالية منذ بداية هذا العام، بما فى ذلك تلك ذات المدى العابر للقارات، تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين و"لا يمكننا التغاضى عنها أبدا".

وأضاف هامادا أن اليابان ستنسق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بإطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستى، موضحا أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع حوالى 50 كيلو مترًا، وكان من المفترض أن يحلق حوالى 400 كيلو متر إذا انطلق فى مسار منتظم.

وأدان الوزير اليابانى بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولى،مؤكدا أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار بسفن أو طائرات يابانية.

وفى السياق نفسه، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنها رصدت إطلاق صاروخ قصير المدى أطلقته كوريا الشمالية من محيط تايتشون بمقاطعة بيونجان الشمالية باتجاه البحر الشرقى (بحر اليابان)، مضيفة أن الصاروخ قطع نحو 600 كيلو متر على ارتفاع أقصى بلغ 60 كيلو مترا (حوالى 6000 كم/ساعة)، وموضحة أن عملية الإطلاق الصاروخية هى واحدة من عمليات كثيرة مماثلة نفذتها بيونج يانج هذا العام.

من جهتها، ذكرت القيادة الأمريكية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ أنها على علم بإطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى، مؤكدة أنه لا يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو لحلفائها، لكن الخطوة تسلط الضوء على "التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل (الكورية الشمالية) غير القانونية وبرامج الصواريخ الباليستية.

كانت الرئاسة الكورية الجنوبية قد رصدت أمس مؤشرات على استعداد بيونج يانج لإطلاق صاروخ باليستى من غواصة، محذرة من أن كوريا الشمالية تستعد لاختبار صاروخ باليستى يطلق من غواصة (سلبم) وهو سلاح كانت جربته فى مايو الماضى.

جدير بالذكر أن إطلاق الصاروخ الأخير جاء عقب وصول حاملة الطائرات رونالد ريجان الأمريكية إلى مدينة بوسان الساحلية فى كوريا الجنوبية أمس الأول للانضمام إلى التدريبات البحرية بين الحليفين، والتى ذكر مكتب الرئاسة فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد أنه من المقرر إجراؤها لمدة 4 أيام اعتبارًا من غد.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تجرى منذ أشهر سلسلة قياسية من تجارب الأسلحة، بينما توقفت المفاوضات مع المجتمع الدولى بشأن برنامجها النووى والصاروخى.

ويعد هذا الإطلاق هو الأحدث فى سلسلة تجارب صاروخية لكوريا الشمالية، وكانت بيونج يانج قد أطلقت 8 صواريخ باليستية فى يونيو الماضى وحده من مواقع متعددة فى جميع أنحاء البلاد.