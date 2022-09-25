العالم اليوم - بدء التصويت في انتخابات إيطاليا.. وامرأة حديدية على الطريق

انتم الان تتابعون خبر بدء التصويت في انتخابات إيطاليا.. وامرأة حديدية على الطريق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:20 صباحاً - بدأ التصويت في إيطاليا، الأحد، في انتخابات من المتوقع أن تأتي بالحكومة الأكثر يمينية في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية وبأول امرأة رئيسة للوزراء.

وانطلق التصويت في الساعة السابعة صباحا (05:00 بتوقيت غرينتش)، وسيستمر حتى الساعة 11 مساء (21:00 بتوقيت غرينتش).

وتشير آخر استطلاعات للرأي نشرت منذ أسبوعين إلى أن تحالفا يمينيا بقيادة حزب "إخوان إيطاليا"، الذي تتزعمه جورجيا ميلوني في طريقه لتحقيق نصر واضح فيما يبدو.

لكن مع توقف استطلاعات الرأي في الأسبوعين السابقين للانتخابات، لا يزال هناك مجال لحدوث مفاجأة.

وهناك تكهنات بأن الدعم لحركة 5 نجوم ذات الميول اليسارية، التي كانت أكبر حزب في عام 2018، قد انتعش في الأيام القليلة الماضية.

ويمكن أن ينال ذلك من فرص التحالف اليميني للفوز بأغلبية في مجلس الشيوخ مما يعقد عملية تشكيل الحكومة.

وحتى لو كانت هناك نتيجة قاطعة، فمن غير المرجح أن تتولى الحكومة المقبلة مهامها قبل أواخر أكتوبر، إذ لن يجتمع البرلمان الجديد قبل 13 أكتوبر.

وستكون ميلوني المرشحة الرئيسية لرئاسة الوزراء باعتبارها زعيمة لتحالف يضم أيضا حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وفورزا إيطاليا بزعامة سيلفيو برلسكوني.

ويكافئ القانون الانتخابي المعقد في إيطاليا تحالفات الحملات الانتخابية، ما يعني أن الديمقراطيين محرومون لأنهم فشلوا في تأمين تحالف واسع مماثل مع الشعبويين والوسطيين ذوي الميول اليسارية.

يشار إلى أن ما يقرب من 51 مليون إيطالي مؤهلين للتصويت، لكن منظمي استطلاعات الرأي يتوقعون أن تكون نسبة المشاركة أقل من المستوى القياسي المنخفض البالغ 73 بالمئة في الانتخابات العامة الأخيرة عام 2018.

ويقولون إنه بالرغم من الأزمات العديدة في أوروبا، يشعر العديد من الناخبين بالغربة عن السياسة، حيث شهدت إيطاليا ثلاث حكومات ائتلافية منذ الانتخابات الأخيرة، يقود كل منها شخص لم يترشح للمنصب.