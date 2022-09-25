نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل فيفا 2023 موبايل وأهم الإضافات الجديدة وموعد نزول FIFA 23 MOBILE الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل فيفا 2023 موبايل ، FIFA 23 MOBILE ستكون أخر نسخة رسمية من إنتاج شركة EA SPORTS. بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA. حيث تم فسخ التعاقد بينهما وكل شركة ستكون مسئولة عن ألعابها فيما بعد من العام المقبل 2024. ومن المعروف أن لعبة فيفا من أشهر ألعاب كرة القدم حول العالم والمنافس الأول للعبة كرة القدم إي فوتبول بيس 2023. واليوم سوف نتعرف سويا على أفضل طريقة تنزيل فيفا 23 موبايل على أجهزة الاندرويد كما سنتعرف أيضا على الموعد الرسمي من إي إيه سبورتس عن موعد نزول فيفا 23 موبايل وكذلك أهم إضافات اللعبة الجديدة. وذلك من خلال الفقرات المقبلة لذلك تابعوا معي التالي.

طريقة تحميل فيفا 2023 موبايل

نسخة فيفا 2023 على الكمبيوتر والإكس بوكس والبلاي ستيشن سوف تكون متاحة على منصة EA SPORTS. حيث سيتم الحصول عليها بعد دفع قيمتها. ولكن نسخة الموبايل لا تحتاج أي مصاريف يتم دفعها ويتم تحميل فيفا 23 موبايل عن طريق الخطوات التالية.

يتم اتصال الهاتف مع شبكة أنترنت قوية.

كما يجب الدخول على التطبيق الرسمي للأندرويد في تنزيل الألعاب (جوجل بلاي).

كذلك يتم البحث عن طريق مربع البحث عن تنزيل FIFA 23 MOBILE .

. ثم يتم النقر على تثبيت حيث أن اللعبة مجانية بدون رسوم.

وفي عدة دقائق سوف يتم الانتهاء من تحميلها ويمكن فتح اللعبة والاستمتاع بالمنافسات حول العالم مع أشخاص أخرين.

موعد نزول فيفا 23 موبايل

لأول مرة يتم نزول الإصدار الجديد من فيفا موبايل قبل موعدها السنوي وهو شهر أكتوبر تحديدا في منتصف الشهر. ولكن بعد أن تم نزول إصدار إي فوتبول بيس 2023 من كونامي الشركة المنافسة الأولى في شهر أغسطس. سارعت إي إيه سبورتس بإطلاق تحميل فيفا 2023 موبايل في شهر سبتمبر تحديدا يوم الثلاثون من الشهر الجاري أي سبعة أيام من الآن. كما تم إطلاق فيديو ترويجي للعبة يعرض المواصفات الجديدة وأهم إضافات اللعبة منذ حوالي 30 يوما.

أهم إضافات FIFA 23 MOBILE

بعد تحميل فيفا 2023 موبايل سيتم إضافة كل ما هو جديد في اللعبة مثل الإضافات التالية.

إضافة 19 ألف لاعب حول العالم وهذا عدد أكبر من النسخة السابقة بأكثر من 4 ألاف لاعب.

كما سيتم أيضا إضافة أطقم تحكيمية من النساء بعد موافقة EA SPORTS رسميا.

وفي نسخة البلاي ستيشن سيتم إضافة فرق نسائية من الدوري الإنجليزي والفرنسي.

مرة أخرى عودة فريق يوفنتوس إلى فيفا 23 بعد فسخ تعاقده مع كونامي.

بعد تنزيل فيفا 23 موبايل سيتم إضافة أيضا لاعبين ايكون جدد وهم تشابي ألونسو جيرد مولر وجارزينيو.

سيتم إضافة أيضا لاعبين ايكون جدد وهم تشابي ألونسو جيرد مولر وجارزينيو. كذلك إضافة ملاعب جديدة وكرات جديدة أيضا.

تحسينات في الجرافيك حتى يحاكي الشكل الأصلي للاعبين والملاعب.

كما سيزال هناك إمكانية تحميل FIFA 23 MOBILE بالتعليق العربي المعروف بصوت فهد العتيبي.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم كيفية تحميل فيفا 2023 موبايل الجديدة وموعد نزول فيفا 23 موبايل. وكذلك الإضافات التي ستنزل في اللعبة نتمنى أن تكون اللعبة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.