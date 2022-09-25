رابط تقديم الجوازات للرجال 1444 عبر بوابة أبشر للتوظيف شروط والأوراق المطلوبة

رابط تقديم الجوازات للرجال في السعودية، أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية القبول المركزي لوزارة الداخلية فتح باب التقديم والتسجيل فى وظائف المديريات العامة العسكرية رتبة جندي للرجال من حاملي رتبة شهادة الثانوية العامة، والتقديم يكون لمدة 6 أيام من موعد الإعلان، كما حددت الإدارة العامة عن طريقة التقديم وهي إلكترونية عبر بوابة أبشر للتوظيف الإلكترونية، ويجب على جميع المتقدمين في الوظائف أن يتوفر بها جميع الشروط التي وضعتها الهيئة العامة لقبول طلب التقديم في الوظائف مع تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

رابط تقديم الجوازات للرجال في السعودية 1444 عبر أبشر للتوظيف

منذ أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم في وظائف الجوازات برتبة جندي للرجال من حاملي الثانوية العامة فأعلى، وهناك الكثير من الشباب من مختلف الفئات يبحثون عن رابط التقديم وهو:

قم بالتوجه إلي رابط بوابة أبشر للتوظيف.

ثم قم بالضغط على أيقونة التقديم في وظائف الجوازات.

قم بمراجعة الشروط والأحكام المذكورة أمامك والموافقة عليها.

ثم قم بملئ البيانات المطلوبة للتقديم (الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، الجنس، رقم هوية ولي الأمر، رقم الجوال).

رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

ثم قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط تقديم الجوازات للرجال 1444

لقد حددت الإدارة العامة للجوازات السعودية عن بعض الشروط التي يتم من خلالها تحديد المؤهلين للوظيفة، الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أي من أصل سعودي من أب وأم سعوديين.

يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى أو ما يعادلها.

ألا يكون المتقدم قد سبق له الحكم على قضايا فساد أو قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة.

كما يشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين في وظائف تابعة إلى وزارة الداخلية.

ألا يكون المتقدم موظف في القطاع الحكومي.

أن يجتاز المتقدم جميع الفحوصات والاختبارات الطبية وجميع الاختبارات الأخرى.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودي.

ألا يكون قد أنهي خدماته من الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية.

موعد التقديم في وظائف الجوازات السعودية 1444

أعلنت الهيئة العامة للجوازات أن موعد التقديم مستمر لمدة 6 أيام من موعد الإعلان ويبدأ التقديم من يوم السبت 24 سبتمبر 2022/ 28 صفر 1444 و يستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 الموافق 3 ربيع الأول 1444.