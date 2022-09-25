موعد صرف معاشات شهر أكتوبر القادم 2022 في مصر والفئات المستحقة لها

ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، حيث يبدأ صرف معاشات شهر أكتوبر بداية الشهر المقبل، فقد يتم صرف معاشات شهر أكتوبر خلال اليوم الأول من الشهر المقبل 1/10/2022 القادم، على أن يتم أموال المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

يتصدر موعد صرف معاشات شهر أكتوبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من قبل المواطنين مستحقي المعاشات واللذين يبلغ عددهم حوالى عشرة ملايين مواطن، حيث يسعي الكثير من الناس إلى معرفة مواعيد المعاشات لشهر أكتوبر 2022 وفقا لما هو محدد من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، وذلك وفقا لجدول زمني محدد يتم من خلاله تقسيم أصحاب المعاشات إلى ثلاثة شرائح، وذلك لتجنب الازدحام عند صرف المعاشات، ويكون التقسيم كالتالي:

المجموعة الأولى: والتي تحصل على أقل من ألف جنيه، يتم الصرف لها يومي السبت 1 اكتوبر والأحد 2 اكتوبر. المجموعة الثانية: يبدأ الصرف لها يومي 3 اكتوبر ، 4أكتوبر القادم، وهي المجموعة التي تحصل على أكثر من ألف جنيه وأقل من 2000 جنيه مصري. المجموعة الثالثة والاخيرة: يتم الصرف لها يومي 5 اكتوبر ، 6 أكتوبر 2022، حيث تتقاضي تلك المجموعة أكثر من ألفي جنيه مصري.

الفئات المستحقة لمعاشات شهر أكتوبر 2022

وفي سياق موعد صرف معاشات شهر أكتوبر القادم 2022، يتخطي عدد الحاصلين على المعاشات حاجز العشرة ملايين شخص، ويكون صرف المعاشات لفئات معينة تستحق صرف المعاش، حيث أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط،، أن ملف المعاشات من أصعب الأمور التي تواجهها الحكومة، وجاءت القائمة التي تم تحديدها من قبل الحكومة بخصوص الفئات المستحقة للمعاش منها الأرمل أو الأرملة مع وجود شرط وهو توثيق عقد الزواج، بالإضافة إلى عدم الزواج مرة أخرى، والأبنة شريطة عدم زواجها.

ويزعم البعض أنه هناك زيادة في معاشات شهر أكتوبر، فلم يتم الاعلان عن أي قررات أو اي تصريحات حكومية حول زيادة معاشات أكتوبر 2022، فتكون زيادة المعاشات سنويًا بنسبة ترواح بين 13% و 15%، وذلك تحضيرات لمواجهة ارتفاع التضخم وفق نص قانون المعاشات الجديد، ويتم صرف المعاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن طريق كارت ميزة مجانا من ماكينات الصراف الالي، وذلك لتنفيذ خطة الشمول المالي.