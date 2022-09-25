نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق 1444هـ – 2022م في المقال التالي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن حاسبة الضمان الاجتماعية المطوّر لعام 1444هـ – 2022م وكيفية استخدامها ومدى أهميتها حتى يحتسب كل شخص قيمة المبلغ الذي يستحقه بشكل فعلي حتى يتم احتساب القيمة التي تستحقها فعلًا كونك مستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي، كما حددت الطريقة التي يمكنك من خلالها تقديم طلب للحصول على استحقاق البرنامج مع أبرز الشروط الواجب توافرها حتى يكون المواطن مستحق لراتب الضمان الاجتماعي الجديد. كيفية استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطوّر 1444هـ – 2022م من خلال الدخول المباشر على الرابط الخاص بموقع الحاسبة الإلكتروني الرسمي.

بعد ذلك يقوم الشخص المستفيد بتحديد اسم البرنامج الذي يستفيد منه وهو برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر.

وبعد ذلك يبدأ في كتابة كل الرواتب الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة ويقدم ويوضح حالة كل فرد الصحية والاجتماعية.

يكتب المستعلم كل البيانات الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة من العائل والتابعين له ثم ينقر على أيقونة “احسب”.

بمجرد النقر على “احسب” يتم فتح صفحة تحتوي على قيمة الرواتب المقدمة من برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر لكل فرد من أفراد الأسرة المتقدمة على الدعم. شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في حصوله على معاش الضمان الاجتماعي الجديد سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ.

كما يجب أن يكون أقيم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من وقت التقديم للطلب في أي منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى لراتب الشخص المتقدم على المعاش يجب أن يكون 1100 ريال سعودي بالنسبة لعائل الأسرة و550 ريال سعودي بالنسبة لكل أفراد الأسرة بشكل منفرد.

لا يجب أن يكون الشخص الذي يرغب في الحصول على غير مستفيد من أي مؤسسة أو دار لتقديم المساعدة أخرى في السعودية غير هذا البرنامج.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم أي أصول عريقة يمكنها أن تساعده أو ما شابه ويجب ألا يكون تابع لأي دار إيواء سعودية.

وكذلك يمكن استثناء شرط الجنسية بالنسبة للمرأة الأجنبية غير السعودية والتي لديها أطفال من زوج سعودي ويجب أن تكون هذه المرأة أرملة أو مطلقة. عمر شويل - جدة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق 1444هـ - 2022م - ثقفني

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