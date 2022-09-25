تمويل شخصي بنك الأهلي في المملكة مع الشروط وخطوات التقديم

تمويل شخصي بنك الأهلي، هو من اكثر البنوك إقبالا في المملكة العربية السعودية حيث يعتبر من اقدم البنوك السعودية التي تم أنشاءها في الأراضي السعودية والذي تم بناءه في عام 1952 ميلادي، وهو من البنوك التي تقدم عدد متنوع من اهم القروض سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين الأجانب، من ضمن هذه القروض تمويل بنك الأهلي الشخصي وأيضا تمويل بنك الأهلي بدون ضمانات، هذا النوع من القروض يتميز بسهولة الاجرائات والشروط الميسرة، أما مقالتنا اليوم فتتحدث على تمويل شخصي البنك الأهلي والذي سوف نتعرف على كل تفاصيل هذا التمويل والشروط وأيضا خطوات التقديم على قرض شخصي بنك الأهلي.

تمويل شخصي بنك الأهلي

يسعى البنك الأهلي السعودي دائما إلى تطوير كل خدماته سواء الخدمات المالية أو الإلكترونية هذا لمواكبة جميع البنوك في العالم اجمع، نجده يقدم تمويل بنك الأهلي موبايل والذي يعتبر من اهم التمويلات التي تقدم من خلال الموبايل دون الخروج من المنزل وتوفير الوقت والمجهود، يمكن التقديم على تمويل شخصي بنك الأهلي من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، هذه الخدمات تساعد كثيرا عملاء البنك على توفير وقتهم دون الذهاب إلى فروع البنك، من مميزات تمويل بنك الأهلي هو سهولة الاجرائات وأيضا تقديم فترة سداد تصل إلى خمس سنوات، واليكم شروط الحصول على قروض بنك الأهلي.

شروط تمويل شخصي بنك الأهلي السعودي

يجب أولا أن يكون مقدم طلب التمويل يعمل في احد القطاعين العام أو الخاص.

يقدم تمويل شخصي بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين.

يجب على العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث اشهر لغير السعوديين.

لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

الحد الأدنى للتمويل الشخصي 500 ريال سعودي، حتى 1,500,000 ريال.

كيفية التقديم على تمويل شخصي بنك الأهلي