نتيجة تنسيق الدبلومات 2022 برقم الجلوس عبر موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg

بعد ان تم فتح باب تسجيل تنسيق الشهادات الفنية بدا مكتب التنسيق في رصد وتوزيع الطلاب الحاصلين على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وكذلك الحاصلين على شهادات المعاهد المتوسطة للعام الحالي 2022، وفقا للمجموع الحاصل عليه كل طالب والذي يؤهله للدخول إلى كلية أو معهد ما قد يقبل تخصصات الدبلومات الفنية.

نتيجة تنسيق الدبلومات

اعلن مكتب تنسيق الدبلومات الفنية للعام 2022 عن غلق باب تسجيل التنسيقات مساء امس السبت 24 سبتمبر 2022، ومن المرتقب أن يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات خلال الايام القليلة المقبلة عبر موقع التنسيق الالكتروني، كما تعلن وزارة التعيم العالي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، والشهادات للمعاهد المتوسطة للعام الحالي، على أن تظهر نتيجة التنسيق خلال ايام قليلة بدأً من يوم وحتي ثلاثة أيام على أقصي تقدير من غلق باب تسجيل الرغبات للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، ويتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم وكذلك أولياء الامور عن طريق رابط معين بموقع التنسيق الالكتروني، وذلك فور اعتمادها مباشرة، حيث انه بعد اعتماد النتيجة واعلانها يتم الدخول على موقع تنسيق الجامعات واتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس لدبلوم المدارس الثانوية سواء كانت تجارية زراعية صناعية سياحة نظام من 3 لـ 5 سنوات.

بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية صناعية، تجارية، سياحة وفنادق، الخدمة العامة، تمريض، يقوم الطالب بإدخال رقم الكود.

سوف تظهر نتيجة الترشيح فور اعتمادها مباشرة من قبل من قبل وزارة التعليم العالي على مكتب التنسيق.

بعد ذلك يتم طبع بطاقة الترشيح والتوجه بها إلى الكلية أو المعهد المرشح إليه، ويكون معه أصل الأوراق مثل، شهادة نجاح وشهادة ميلاد والصور الشخصية وذلك للقيد بالكلية أو المعهد.

شروط تقليل الاغتراب

وفي سياق نتيجة تنسيق الدبلومات ،يذكر أنه بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وترشيح الطلاب إلى الكلية أو المعهد الذي جاء له في نتيجة التنسيق، يستطيع بعدها الطلاب اللذين تم ترشيح الكلية الخاصة بهم في منطقة جغرافية بعيدة عن المنطقة الجغرافية التابعين لها أن يقدموا طلب تقليل الاغتراب ويتم ذلك وفقا لشروط معينة منها:

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي. التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية. التحويل المناظر يجب ان يكون في حدود النسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات. التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

واستيفاء الشروط الاضافية للكلية المراد التحويل اليها، مثل اجتياز اختبار القدرات، تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب.