“وزارة الإسكان” صرف الدعم السكني شهر سبتمبر 2022 هنا طريقة أستعلام نتائج دعم سكني

يبحث مئات الآف من المتعاملون مع الصندوق العقاري السعودي، عن موعد صرف الدعم الكني شهر سبتمبر 2022، وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودية قد أعلنت منذ لحظات عن بدأ إيداع الدعم السكني للمستفيدين في حساباتهم البنكية، مع مطلع اليوم الأحد الموافق 2022/09/25 وكانت وزارة الإسكان قد أقرت صرف الدعم السكني للمتعاملين مع الصندوق قبل موعد صرف الرواتب، حتى يتسنى للمستفيدين الاستفادة من الدعم لذا تقرر أن يكون يوم 24 من كل شهر ميلادي هو موعد محدد لصرف الدعم، وتقدم الوزارة العديد من الخدمات من أهمها برنامج طرح 3000 أراضي بالمجان عبر رابط سكني وفيما يلي ألية الإستعلام الإلكتروني عن دعم سكني لشهر سبتمبر عبر رابط الصندوق.

ما هي حالات تعليق الدعم السكني؟

أعلن الصندوق عن الحالات التي يتم تعليق الدعم السكني للمستفيدين فيها حتى يتم ألانتباه لها وهي كما يلي.

الالتزام بمباشرة عملية البدء في البناء بعد توقيع عقود الدعم على الفور. التعهد والالتزام بإكمال عملية البناء خلال المحددة المحددة وهي ثلاث سنوات على أقصى تقدير. سداد كافة الأقسام في الموعد المحدد لها وعدم تأخيرها لأي سبب. عمل تحديث للبيانات الخاصة بعملية البناء مع تزويد الصندوق بشهادة أتمام عملية البناء.

موعد إيداع الدعم السكني شهر سبتمبر

كما أعلنا فأن موعد إيداع برنامج الدعم السكني محدد ومعروف للجميع بصورة دائمة، وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي، وفيما يلي طريقة أستعلام نتائج الدعم السكني إلكترونياً.

أستعلام نتائج الدعم السكني

الدخول على موقع الصندوق التنمية العقاري عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد. من الصفحة الرئيسية الدخول على أيقونة برنامج الدعم السكني ثم أنقر التحقق من أهلية الدعم. قم بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة منك ثم أنقر على أيقونة استعلام لتظهر التفاصيل.

صندوق التنمية العقارية السعودي

هو صندوق يقدم الخدمات السكنية وتقديم الدعم لها ويقدم العديد من الخيارات وتحديداً 9 خيارات، 4 خيارات للقرض العقاري المدعوم، 5 خيارات للدعم السكني، ويقدم صندوق التنمية العقارية أكثر من 40 خدمة متنوعة إلكترونياً، ويوجد بالصندوق مركز الاتصال الموحد للرد من خلالها على تساؤلات المتعاملين علة مدار 24 ساعة في اليوم، وأيضاً يرد عبر موقعه الرسمي على تويتر وفيس بوك.