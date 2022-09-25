اليابان تدرس زيادة إنفاقها الدفاعى إلى 40 تريليون ين خلال 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأحد، عن كبار المسؤولين الحكوميين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، قولهم إن الخطة الخمسية التى تعرض المبلغ الإجمالى للنفقات، مثل المعدات الرئيسية المراد شراؤها، لن تصل إلى 50 تريليون ين، ولكنها ستتجاوز الـ40.
وتعكس هذه الخطة تعهد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا بـ "التعزيز الأساسى" للقدرات الدفاعية للبلاد فى مواجهة التوسع العسكرى الصينى والتنمية النووية والصاروخية السريعة لكوريا الشمالية.
ويقارن هذا المبلغ مع إجمالى 27.47 تريليون ين المحدد كميزانية دفاع لمدة 5 سنوات حتى السنة المالية 2023 فى برنامج الدفاع متوسط المدى للبلاد.
ويسعى الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم بقيادة كيشيدا، إلى مضاعفة الإنفاق الدفاعى إلى 2% أو أكثر من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، لتتساوى بذلك مع المعيار القياسى للدول الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو".
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