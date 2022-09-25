العالم اليوم - موسيماني يقتحم أسوار الدوري السعودي.. ويتولى قيادة "الملكي"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - أعلن نادي الأهلي السعودي، مساء السبت، تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في منصب المدير الفني للفريق، خلفاً للأوروغواياني روبرت سيبولدي.

ونشر حساب نادي أهلي جدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لبيتسو موسيماني مرفقة بخبر توليه المهمة الفنية للفريق، دون الكشف عن تفاصيل العقد. وينافس نادي أهلي جدة في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو"، ويقع في المركز السابع برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في مباراة واحدة. آخر محطات بيتسو موسيماني كانت آخر محطات بيتسو موسيماني (58 عاماً) التدريبية مع نادي الأهلي المصري، إذ رحل عن الفريق في يونيو الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

قاد موسيماني "المارد الأحمر" لمدة 20 شهرا وفي 102 مباراة في مختلف المسابقات فاز في 61 مباراة وخسر 11 وحقق التعادل 30 مرة.

سجّل النادي الأهلي المصري تحت قيادة موسيماني 189 هدفاً، واستقبلت شباكه 75 هدفا.

حصد بيتسو موسيماني مع "المارد الأحمر" 6 ألقاب وهي دوري أبطال أفريقيا (مرتان) والسوبر الإفريقي (مرتان) والدوري المصري وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية (مرتان).

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