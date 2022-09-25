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عمر شويل - جدة طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص والحكومي في السعودية 1444، بعد التحديثات الجديدة التي قامت بها وزارة الموارد البشرية، والتي من شأنها تمكن العامل من الحصول علي اخر مستحقات مالية من مكان العمل سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، فقيمة مكافأة نهاية الخدمة هي حق أصيل للعامل لا يمكن الاستغناء عنه وطريقة حسابه من الأمور المهمة التي يجب على كل مواطن أو مواطنه التعرف علي آلية حساب هذا المبلغ، وهذا ما سنقوم بتوضيحه عبر موقعكم ثقفني.

حددت وزارة العمل السعودية في القانون المعايير والضوابط التي تتم بها ألية الاستعلام عن مكافأة نهاية الخدمة السعودية، حيث ينظم هذا القانون العلاقة التقاعدية بين العامل وصاحب العمل فضلا عن وصول الحقوق إلي أصحاب وخاصة أصحاب المعاشات، حيث يعد هذا الأمر واحد من اهم الأمور التي يجب علي كل مواطن أن يعرفها جيد.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص والحكومي في السعودية 1444

كي يتمكن الشخص من الحصول علي مبالغ نهاية الخدمة يحب عليه التعرف جيدا على قواعد صرف تلك المكافأة علي حسب نظام قانون العمل السعودي والذي نص في اللائحة التنفيذية الخاصة به علي التالي:

يحصل العامل في القطاع الخاص على المكافأة كاملة إذا مر عليه في العمل أكثر من 15 عام في العمل.

يتمكن العامل من الحصول علي 2/3 من قيمة المكافأة إذا استقال في الفترة ما بين 5 إلي 15 عام في العمل.

يحصل العامل على مبلغ قيمة 1/3 من مكافأة نهاية الخدمة إذا حضر في العمل ما بين عامين إلى 5 أعوام.

ومن بين التعديلات الجديدة يمكنكم الآن الاطلاع علي حساب مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين ومنسوبي التعليم وذلك بعد القرار الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بـ تعديل مكافأة نهاية الخدمة بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية للبلاد، وخاصة بعد توضيح البدلات في ألمكافأة واليكم أسهل طريقة لحساب مكافأه نهاية الخدمة بالبدلات.

شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة

حددت الحكومة مجموعة من الشروط لحصول الموظفين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي علي قيمة مبلغ نهاية الخدمة، وجاءت الشروط كالتالي:

يكون إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما نص عليه القانون.

مضي عامين في العمل علي الأقل.

يحصل الموظف علي المكافأة إذا كان العلاقة التعاقدية بين الطرفين محددة بمدة زمنية وتم إنهاؤها.

تحصل المرأة المتزوجة علي مكافأة نهاية الخدمة في حالة مرور 6 اشهر من الزواج أو 3 اشهر علي الأنجاب.

يحصل العامل علي قيمة المكافأة كاملة إذا قدم استقالته بعد 10 سنوات من العمل.

يحصل الموظف علي 2/3 من مكافأة نهاية الخدمة إذا قضي من 5 إلي 9 سنوات في العمل.

حساب مكافأة نهاية الخدمة إلكترونيا

تتم آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة كالتالي:

الدخول إلي موقع وزارة الموارد البشرية .

. الضغط على حاسبة مكافأة نهاية الخدمة .

. تحديد نوع العقد (محدد المدة، غير محدد المدة).

كتابة قيمة الراتب.

تحديد سبب إنهاء العلاقة العمالية.

كتابة مدة الخدمة بالسنوات.

إذا كان بمقدارك كتابة عدد الأشهر وعدد الأيام فاكتبهم إذا لم تتمكن لا داعي.

الضغط علي كلمة يساوي.

لحظات بسيط ويظهر أمامك قيمة مكافأة نهاية الخدمة حسب البيانات والمعلومات التي قمت بإضافتها، حيث إفادة وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني علي أنه يجب على الشخص أن يداوم في العمل مدة لا تقل عن عامين حتي يتمكن من الحصول على مكافأة وهذه أمثلة علي حساب مكافأة نهاية الخدمة.

مقدار استحقاق الموظف من مكافأة نهاية الخدمة

كشفت الحكومة عن الألية البسيطة التي تتم في عملية حساب مكافأة نهاية الخدمة والتي شملت التالي:

يحتسب الأجر الأخير للموظف في حساب مكافأة نهاية الخدمة.

في الخمس سنوات الأولي يحتسب اجر نصف شهر عن كل سنه من السنوات الخمس الأولي.

بداية من السنة السادسة يحتسب اجر شهر كامل من السنوات التالية.

في حالة سنوات الغير مكتملة يتم حساب النسبة فيما يعادل عدد الأشهر.

كيفية حساب البدلات في مكافأة نهاية الخدمة

دائما ما يتم السؤل حول حساب البدلات في مكافأة نهاية الخدمة وبالطبع تحسب هذه البدلات إذا كانت ثابتة الأصل مثل بدل السكن وبدل الموصلات وغيرة من البدلات المعروفة ويتم حساب المكافأة عن طريق حاصل جمع الراتب الأساسي وبدل السكن والموصلات ثم القسمة حاصل الجمع في 2 وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في عدد السنوات.

المكافأة= (بدل السكن+بدل الموصلات+الأجر الأساسي)÷2 × فترة العمل بالسنوات.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين فى الجهات العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وتضمنت آلية حساب المكافأة على التالي:

تحديد نوع عقد العمل من القائمة.

كتابة أسباب نهاية العلاقة التعاقدية.

تحديد قيمة الراتب ومدة الخدمة بالسنوات.

كتابة عدد الأشهر والايام.

الضغط على أيقونة تساوي.

وصلنا إلى ختام توضيح طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة للقطاع الخاص والحكومي في السعودية 1444.