الفيروس ما زال معنا.. إصابة رئيس شركة فايزر مجددا بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب بورلا - فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "الفحص أثبت إيجابية الإصابة بالفيروس، لكنى أشعر بأنى بخير، وليس لدى أية أعراض وعلى الرغم مما أحرزناه من تقدم عظيم بشأن كورونا، لكن الفيروس ما زال معنا".
ونوه رئيس فايزر بأنه لم يتلق بعد أى جرعة تعزيزية محدثة من لقاح المضاد للفيروس، لأن عليه أن ينتظر ثلاثة أشهر بعد إصابته السابقة بـ "كورونا" والتى حدثت فى شهر أغسطس الماضي.
يذكر أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "سى دى سي" توصى - بحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية - بأن أولئك الذين تعافوا حديثا من الإصابة بفيروس "كورونا" عليهم الانتظار ولا يحصلوا على الجرعة المحدثة حتى ينتهى على الأقل أثر الإصابة، ولا يكون الشخص معديا بالفيروس وقد يمتد ذلك لثلاثة أشهر من بدء ظهور الأعراض.
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