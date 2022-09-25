موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444.. ورابط وخطوات الاستعلام

صرف الضمان الاجتماعي المطور، تتزايد معدلات البحث شهرياً للتعرف على الموعد المحدد لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الذي تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل أسرة وفقاً لعدد أفرادها ودخلها الشهرى، وهو عبارة عن مبلغ شهرى يتم إيداعه لدى حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وثبتت أهليتهم لحصولهم على هذا الدعم لسد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لهذه الأسر، ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر المقبل وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب والأهلية بشكل إلكتروني بكل لسهولة. ة

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يتطلع الكثير من المستفيدين سواء السابقين أو الجدد إلى التعرف على موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر المقبل، وبعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوحيد موعد صرف معاش الضمان، فقد أصبح يوم المعاش يوافق الأول من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا اليوم أجازة رسمية أو أسبوعية فيتم تأجيله لليوم التالي، وعليه فقد تحدد موعد صرف المعاش لشهر أكتوبر فى اليوم الثاني من نفس الشهر، والموافق 6 من ربيع الأول 1444.

كيفية الاستعلام عن حالة الطلب

يمكنك الاستعلام عن حالة طلبك المقدم بكل سهولة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم السجل المدني الخاص بك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

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