وزير الخارجية السعودى: ندعم مبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة تؤكد التزامها بميثاق الأمم المتحدة، ودعمها المستمر لمبادئ الشرعية الدولية الهادفة للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.





وأكد بن فرحان - فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 77 بنيويورك - أن المملكة تستمر فى دعمها للعمل الدولى متعدد الأطراف فى إطار مبادئ الأمم المتحدة، فى سبيل تعزيز التعاون الدولى لمواجهة التحديات التى تواجه العالم. وأضاف أن المملكة تؤكد ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمى المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع، وتجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن؛ ليكون أكثر عدالة فى تمثيل واقعنا اليوم. وأوضح أن بلاده تؤكد على موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسى يؤدى إلى إنهاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ووقف العمليات العسكرية، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي. وأشار فيصل بن فرحان إلى أن منطقة الشرق الأوسط فى أمس الحاجة إلى تضافر الجهود فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوفير مستقبل أفضل يلبى تطلعات الشعوب فى التنمية والازدهار.. مشددا على أن أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها يتطلب الإسراع فى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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