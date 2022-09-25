العالم اليوم - كشف ملابسات "المطاردة الجنونية" بمصر.. وقائد السيارة الطائشة

انتم الان تتابعون خبر كشف ملابسات "المطاردة الجنونية" بمصر.. وقائد السيارة الطائشة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:25 صباحاً - أمـر النائب العام المصري حمادة الصاوي، مساء الأحد، بحبس المتهم المتسبب برعونته وعدم اتباعه للوائح والقوانين في حادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة.

وذكر بيان النيابة العامة المصرية أنها "تلقت الخميس 22 سبتمبر إخطارا من الشرطة يفيد ضبط أحـد الأشخاص لقيادته سيارته عـلى نحو يعرض الآخرين للخطر، واعتراضه طريق السيارات المارة، مِمّا نتج عنه تلفيات بإحداها، فضلا عن ضبط مواد كحولية ومخدرة بحوزته".

وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي بأنه خلال إجراء تحليل للمتهم فور ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور.

واستمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمدًا، والتعدي عليه بالضرب ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وعثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية.

وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه، وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب لذلك، وأن ما قام به بالطريق العام كانت محاولة منه للحيلولة دون ضبطه.

ولاحقا، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة، كما أمرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم اليوم باستمرار حبسه 15 يومًا.

ما تفاصيل الواقعة؟