العالم اليوم - فيديو لتعرض رونالدو لإصابة قوية.. الدماء تنهال من وجهه

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:25 صباحاً - تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء السبت، لإصابة قوية في الوجه، وذلك بعد اصطدامه مع حارس مرمى منتخب التشيك توماس فاتسليك، في المباراة التي جمعت الفريقين بالمجموعة الثانية بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية

وبعد التحام مع فاتسليك في الدقيقة 13، سقط رونالدو أرضا، والدماء تنهال من وجهه.

وخضع مهاجم مانشستر يونايتد للعلاج على أرض الملعب، وعاد للمباراة وهو يضع ضمادة على أنفه.

وواصل رونالدو اللعب حتى انتهاء اللقاء بنتيجة 4-0 لصالح البرتغال والتي ستخوض مواجهة نارية الثلاثاء أمام ضيفتها وجارتها إسبانيا التي خسرت 2-1 من سويسرا.

وأحرز أهداف المنتخب البرتغالي كل من برونو فرنانديز وديوغو غوتا، إلى جانب ثنائية دييغو دالوت.

وتتصدر البرتغال المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 8 نقاط لإسبانيا من 5 مباريات مع تبقي جولة واحدة.

وأثارت إصابة رونالدو مخاوف مشجعي المنتخب البرتغالي من احتمال غيابه في المباريات المتبقية بالبطولة، علما بأن وسائل الإعلام المتخصصة بالأخبار الرياضية لم تكشف بعد حجم الإصابة والضرر الذي لحق بالنجم.