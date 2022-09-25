العالم اليوم - انتخابات إيطاليا.. كيف ستتم ومن الأوفر حظا؟

انتم الان تتابعون خبر انتخابات إيطاليا.. كيف ستتم ومن الأوفر حظا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 سبتمبر 2022 07:25 صباحاً - يتوجه الناخبون في إيطاليا، رابع أكبر اقتصاد في أوروبا، إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للتصويت على أعضاء البرلمان، في انتخابات من المتوقع أن يهيمن عليه تحالف محافظ بقيادة حزب "إخوان إيطاليا" اليميني المتطرف بزعامة جيورجيا ميلوني.

ووفق المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج روتيللي، فإن إيطاليا تتجه نحو "منعطف كبير"، وتحظى الانتخابات باهتمام محلي ودولي كبير، في ظل التعاطي الحساس مع العقوبات المفروضة على موسكو، مع احتمال ولادة خلافات بين المفوضية الأوروبية والحكومة إذا كانت محافظة.

وأضاف روتيلي لموقع "دوت الخليج": "إن لم تحدث مفاجأة غير متوقعة، ستكون إيطاليا الآن في طريقها نحو تولي أول رئيسة وزراء من اليمين المتطرف للبلاد، عقب انهيار حكومة ماريو دراغي".

لماذا جرت انتخابات مبكرة؟

كان من المقرر إجراء الانتخابات العامة المقبلة في إيطاليا في الربيع المقبل .

استقال رئيس الوزراء، ماريو دراغي، الذي كان قبل 18 شهرا خيارا تكنوقراطيا شعبيا لإدارة إيطاليا كمدير مؤقت في ذروة الوباء، قبل انهيار ائتلافه .

السنة والنصف التي قضاها على رأس حكومة الوحدة الوطنية فترة استقرار نسبي وانتعاش اقتصادي، قبل أن تهبط في أعقاب انسحاب 3 أحزاب من الائتلاف الحاكم في البلاد.

لم تكن هذه الخطوة شائعة لدى الناخبين الإيطاليين، الذين حمّلوا حركة "الخمس نجوم" مسؤولية ذلك، مما زاد من حظوظ حزب "إخوان إيطاليا".

كيف ستتم الانتخابات؟.. المحلل الإيطالي يوضح:

يوم الأحد، من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساءً، سيصوت الناخبون في جميع أنحاء إيطاليا لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ .

هناك سيناريو جديد هو انخفاض عدد النواب من 945 إلى 600 (400 لمجلس النواب و200 لمجلس شيوخ) بعد إصلاح دستوري .

يتم تخصيص ثلث المقاعد لنظام الانتخاب الفردي، فيما تجري الانتخابات على الثلثين وفق نظام القائمة النسبية .

بعد النتائج، سيعقد قادة الأحزاب جميعهم اجتماعات مع رئيس الجمهورية، لمناقشة اسم رئيس الوزراء المكلف الذي بدوره سيعد قائمة بالوزراء يتم الاتفاق عليها مع أحزاب الأغلبية الأخرى .

تملك جيورجيا ميلوني الحظوظ الأكبر للفوز بمنصب رئيس الوزراء.

أبرز المتنافسين

يمين الوسط الذي يتقدم كل التكتلات، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، ويتكون من إخوان إيطاليا (يمين)، والرابطة (الفدرالية سابقا)، وفورزا إيطاليا، ونوى دي سنترو (الوسط) .

تكتل يسار الوسط المكون من الحزب الديمقراطي وتحالف اليسار الأخضر والحزب الأوروبي .

حركة الخمس نجوم، وهو حزب شعبوي قوي جدا في جنوب إيطاليا .

"القطب الثالث"، وهو ائتلاف من اثنين من السياسيين الوسطيين المشهورين، ماتيو رينزي (رئيس الوزراء السابق) وكارلو كاليندا (وزير التنمية الاقتصادية السابق) .

حزبان جديران بالملاحظة هما : Italexit ، التي تريد خروج إيطاليا من المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وحزب Unione Popolare اليساري المتشدد .

من الأوفر حظا؟

وفق روتيلي، يكاد يكون من المؤكد أن إخوان إيطاليا هم الطرف الأول، حيث شقت جيورجيا ميلوني طريقها في الاقتراع على مدى السنوات العشر الماضية.

كما أنه كان الحزب الوحيد المعارض لحكومة دراغي. مثل مرات عديدة قبل ذلك، يميل الإيطاليون إلى التصويت لصالح المرشح "غير المختبَر" (حدث ذلك في السنوات العشر الماضية مع رينزي، حركة الخمس نجوم، سالفيني من الدوري)، وفق المحلل الإيطالي.

لماذا يخشى الغرب من اليمين المتطرف؟

"العديد من ساسة الخارج يخشون من أصول ميلوني في حركة اليمين المتطرف، جناح الشباب في الحركة الاجتماعية الإيطالية، وريث الحزب لتقاليد موسوليني، لكنها كانت مراهقة، ومنذ ذلك الحين انتقلت إلى مواقف أكثر اعتدالا في العديد من القضايا"، حسب روتيلي.

وأضاف: "الاختبار الحقيقي سيكون في علاقة التحالف مع الاتحاد الأوروبي، حيث قالت ميلوني قبل بضعة أيام إن (الحزب انتهى) للتكنوقراطيين في بروكسل، إلى جانب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يعتبر سالفيني وبرلسكوني صديقين بوتن. لقد وعدا بمواصلة دعم أوكرانيا، لكنهم يقولان أحيانا أشياء متناقضة حول هذا الموضوع. من ناحية أخرى، أعلنت ميلوني ولاءها للناتو وصداقتها للولايات المتحدة".

ميلوني المثيرة للجدل