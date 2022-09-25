نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف العوائد السنوية بالسعودية 1444 عبر وزارة المالية وإضافة الأبناء بالعوائد السنوية وأهم الفئات المستحقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف العوائد السنوية بالسعودية 1444 ، تعلن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن إتاحة جميع الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين حيث أن خدماتها تشمل الاستعلام عن العوائد السنوية ومواعيد صرف المستحقات، كما أن العوائد تكون عبارة عن مبلغ مالي يصرف سنوياً بأوقات معينة تقوم بالكشف عنها وزارة المالية في السعودية وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي يرغب الكثير التعرف عليها.

موعد صرف العوائد السنوية بالسعودية 1444

هناك عدد كبير من الأشخاص الذين يبحثون بصورة مستمرة عن موعد صرف العوائد السنوية 1444 وحسب ما جاء من إعلان وزارة المالية السعودية أن الصرف يبدأ من اليوم الأول من شهر محرم 1444 وقد يستمر حتى شهر جمادي الآخر.

وتكون هذه العوائد عبارة عن مبالغ مالية تصرف على دفعتين عبر الحسابات المتعلقة بالمستحقين وللاستعلام عن ذلك يجب أن يتم اتباع الخطوات الآتية:

الدخول المباشر إلى موقع وزارة المالية السعودية .

. ومن ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية والنقر على خدمات الأفراد.

النقر بعدها على أيقونة الاستعلام عن العوائد.

ومن ثم إدخال المعلومات المطلوبة بالمكان الخاص به.

بعدها يتم النقر على أيقونة البحث وستظهر لك المعلومات بشكل مباشر.

خطوات إضافة الأبناء بالعوائد السنوية

لقد سمحت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة إضافة الأبناء بالعوائد السنوية والتي يمكن القيام بتنفيذها من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

القيام بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة المالية السعودية.

قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية ومن بعدها النقر على إضافة الأبناء.

سوف تصل لكم رسالة من خلال مجلس الوزراء تخص مراجعة الطلب.

أهم الفئات المستحقة للعوائد السنوية 1444

وضعت الوزارة المالية عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص المستحقة للعوائد السنوية ويجب أن نتعرف عليهم قبل معرفة الشروط وهم:

المواطنين الذين يعانون من العجز الكلي وغير قادرين على العمل.

الأرامل الذين لم يتزوجوا بعد وفاة أزواجهم.

الأطفال القصر الذي لا تتعدى أعمارهم عن 15 عام.

أيضاً المطلقات التي لديهم ابن لا يزيد عمره عن 25 عام.

النساء التي لم تتزوج ولا يكون لديها ميراث أو دخل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للعوائد السنوية

يجب إرفاق بعض المستندات والأوراق للحصول على العوائد السنوية وهي: